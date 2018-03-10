30 человек эвакуированы из жилого дома в Краснодаре, где произошел взрыв газа
По предварительным данным, пострадали 7 человек, в том числе двое детей. Обрушилась внешняя стена одной из квартир, три балкона и железобетонные перекрытия кровли. Пожара после взрыва не произошло. Отключен газ в четырех ближайших домах, несколько зданий обесточено. Как сообщает ТАСС, хозяин квартиры, где произошел взрыв, находился в состоянии алкогольного опьянения. Он госпитализирован с 90% ожогов тела. Возбуждено уголовное дело по статьям причинение тяжкого вреда по неосторожности и повреждение имущества по неосторожности.
Комментарии5
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dew_point 10 марта 2018 | 12:36
Адрес какой?
tvitov66 10 марта 2018 | 12:57
dew_point: какой взрыв? ЭТО БЫЛ ХЛОПОК!
В нашей самой газовой стране в Мире и его окрестностях газ не может взрываться!
ostapbey 10 марта 2018 | 12:59
dew_point: Москва- Воронеж.
Избыточное давление в трубе..
aleksandr39 10 марта 2018 | 12:43
Ополченцы начали процесс образования КНР ( Краснодарская Народная Республика ) .
falcao66 10 марта 2018 | 13:10
От того вас и не газифицируют, однако...Понажрутся-и ну конфорки нараспашку да потом с цигаркой в кухню, клоуны ...