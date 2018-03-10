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Эксклюзив Эха 12:05, 10 марта 2018

Сторонники Павла Грудинина проводят сегодня в Москве митинг «За честные выборы»

Сторонники Павла Грудинина проводят сегодня в Москве митинг «За честные выборы», сообщил «Эху Москвы» один из организаторов акции, координатор Левого фронта Сергей Удальцов:.

Акция разрешена городскими властями. В ней могут принять участие 5 тысяч человек. Начало в 11 утра на станции метро «Площадь революции» у гостиницы «Метрополь».

Комментарии

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wrongway1 10 марта 2018 | 12:10

если они изначально не чесные...то зачем митинг за чесные

nikitin43 10 марта 2018 | 12:15

wrongway1: любопытно наблюдать как холуи режима проводят митинги против диффамации и цензуры , э как весна действует , но смешно .

alo0000 10 марта 2018 | 12:59

nikitin43: Да, дорогой, весна на Вас действует, ежели смешно.

alo0000 10 марта 2018 | 12:57

wrongway1: Если денег нет, то нахе.. их зарабатывать.

perrrkele_sattan 10 марта 2018 | 12:12

сталинисты за честные выборы?
А "съезд победителей", участь его участников, не хотят повторить?

skvorec 10 марта 2018 | 12:17

perrrkele_sattan: во-первых, они - не сталинисты, а люди, уважающие свою историю. Так можно всех французов назвать бонапартистами! Во-вторых - Грудинин представляет широкий спектр левых сил ( ок. 200-х организаций). Он единственный из кандидатов продел праймериз - общепризнанную демократическую процедуру!

nikitin43 10 марта 2018 | 12:20

skvorec: если он против нацлидера почему допустили до представления , не посадили родню , не убили как Немцова ...?

vargor 10 марта 2018 | 12:50

nikitin43: если он против нацлидера почему не убили как Немцова
================
Вы в недоразумении. Немцова убили те, кому был выгоден фон Кремля для первых полос западных СМИ. "Нацлидеру" убивать Немцова, значит самому натравить на себя всех оппозиционных и враждебных собак. Соображайте хоть немного.

alo0000 10 марта 2018 | 13:01

nikitin43: А почему же Вас не отравили каким-нибудь пол... лонием?

skvorec 10 марта 2018 | 13:09

nikitin43: он не против нац.лидера, а за его легитимную смену, поэтому его не убили и не посадили.

wrongway1 10 марта 2018 | 12:22

skvorec: ...И... итог---Пуцин остаётся президентом

skvorec 10 марта 2018 | 13:12

wrongway1: если Грудинин наберет больше 25%, Путин не сможет дальше проводить внутреннюю либеральную политику.

perrrkele_sattan 10 марта 2018 | 12:22

skvorec: немцы любят и знают свою историю, но гордости за Гитлера у них нет, равно как и гордости за фашизм, они не гордятся своими крематориями - отличие от сталиноидов.
В каком месте Грудинин "левый"? Шустрила продающая и продающееся. Если считать, что у него был "праймериз", то именно Жирик воплощение либеральной демократии

skvorec 10 марта 2018 | 13:19

perrrkele_sattan: дежурный аргумент про Гитлера давно не работает. Во-первых, Гитлер проиграл войну, привел к унижению народ и к колонизации его историческими противниками.. Уже поэтому он не может быть национальный героем. Во-вторых, если сегодня отменить закон, запрещающий прославлять Гитлера (принятый под давлением внешних сил), не известно еще, сколько людей отдали бы за него голоса. Зато известно, что в Германии усиливается движение националистических сил, признающих Гитлера своим авторитетом.

skvorec 10 марта 2018 | 12:23

skvorec: продел - прошел*

vargor 10 марта 2018 | 12:46

perrrkele_sattan: Никто ничего плохого не будет повторять. Не бойтесь.

vsehporvem 10 марта 2018 | 12:18

Да уж!!! Коммуняки на сей раз обделались по полной - выдвинули БАРЫГУ!!!

vargor 10 марта 2018 | 12:52

vsehporvem: Сам ты барыга. У Грудинина есть кокретный пример благополучной жизни для людей который нужно перенести на всю страну. Что бы везде были такие же школы, детские сады, бесплатная медицина и образование. И всё остальное, что на благо людям.

alo0000 10 марта 2018 | 13:05

vsehporvem: Да, не дирижер, не виолончелист. И в связях, порчащих его, не замечен.

tcheslav 10 марта 2018 | 12:21

700 человек от некогда могущественной партии ! Полный провал идею капитализма с человеческим социалистическим лицом. Не будет у нас коммунистического будущего, зашла звезда Зюганова.

vargor 10 марта 2018 | 12:55

tcheslav: не будет у нас коммунистического будущего
================
Будет. Эволюцию сознания никто не отменял. А пока существуют деньги, пусть лучше будет социализм, а капитализм.

vargor 10 марта 2018 | 12:57

tcheslav: "социализм, а не капитализм"

ringmenn 10 марта 2018 | 12:34

Разве сталинисты могут отстаивать что то честное??

vargor 10 марта 2018 | 13:00

ringmenn: Меньше слушайте буржуинскую пропаганду перед обедом и сами её не распространяйте.
Так называемые сталинисты за всё позитивное что было при Сталине и в другие советские времена. Никто вас в ГУЛАГ не зовёт. Можете не беспокоится.

ringmenn 10 марта 2018 | 14:09

vargor: Все позитивное, что было при джугашвили, такое же позитивное как и при Брежневе и при Ельцине и даже при пукине. Никакой связи этого позитива с джугашвили нет!! Так что нехера даже поминать это существо!!!

alo0000 10 марта 2018 | 13:07

ringmenn: А бывшие коммуняки, бегающие по церквям?

ringmenn 10 марта 2018 | 14:11

alo0000: Какое отношение к теме??

ilja13 10 марта 2018 | 12:43

Политическая "звезда" доктора Зю "закатилась". Навсегда. Да и была ли "звезда"? Настоящая звезда - горит, светит, показывает путь другим. А так, что у них в реальности получилось? Зловонный вонючий дым как на подмосковной свалке. Комми идея без отрицания частной собственности на крупные и средние предприятия, на крупные банки, громадные размеры недвижимости, биржевой спекуляции, а также отрицание религии как таковой - это "подростковый онанизм", вряд ли солидно в столь зрелом возрасте всерьез думать, что с ТАКОЙ позицией как у них ты оставишь о себе хоть какую-то добрую память о себе...))))

vargor 10 марта 2018 | 13:04

ilja13: Не забивайте себе голову этой чушью. Социализм не отрицает частную собственность и мелкий бизнес. Не путайте социализм с диктатурами. А вот наживу на чужом труде и эксплуатацию отрицает на корню и это правильно. Миллиардеров при власти "комми" не будет. А мелких частных производств и услуг где хозяева работают сами - сколько угодно.

leomosk16 10 марта 2018 | 12:46

////Сторонники Павла Грудинина проводят сегодня в Москве митинг «За честные выборы»////

И им, сторонникам, надо внимательно следить, чтобы либеральные фашисты, по их плохой привычке, не устроили каких-нибудь грязных провокаций и обошлись только лишь привычным сером в интернете....

world_nail 10 марта 2018 | 12:54

Ух ты, как у правильных либертадорес и патриотес пукан рвануло.

julia_hooker 10 марта 2018 | 13:08

Павло Грудинкис с главкомунякой Говнадием Андрыговичем и леворуковцем Ссырогой Мудальцовым неся в руках красно-кровавое знамя и под песняка "Тачанка ты моя*ля растачанка"бодро прошагают хромоногими шашками по улицам Москвы!

zubrokruz 10 марта 2018 | 13:14

Грудинин решил из бизнесмена переквалифицироваться в клоуна при Шапито. Достойный выбор! Оно и понятно, нынче в России клоунада, - есть самый доходный бизнес. С рентабельностью 1000% и более. Интересно, он только на гастролях будет ваньку валять, а после спокойно вернется к своей клубнике и счетам в Швейцарии, или его уже в постоянный состав труппы взяли? В этом цирке как раз еще одного рыжего коверного не хватало, - несменяемый Ж. постарел и явно притомился.
Лозунги для митинга коммуноидов: "За Грудинина - грудью встанем!"
"За Жириновского..."как бы это поделикатнее сказать...эээ...

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