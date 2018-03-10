Сторонники Павла Грудинина проводят сегодня в Москве митинг «За честные выборы», сообщил «Эху Москвы» один из организаторов акции, координатор Левого фронта Сергей Удальцов:.

Акция разрешена городскими властями. В ней могут принять участие 5 тысяч человек. Начало в 11 утра на станции метро «Площадь революции» у гостиницы «Метрополь».