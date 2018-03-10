Президент Путин в интервью NBC опроверг информацию о своих финансовых связях с виолончелистом Сергеем Ролдугиным. Пару лет назад близкий друг главы страны стал одним из фигурантов так называемого «панамского досье», у него, как сообщали СМИ, нашли миллиарды долларов.

Российский руководитель уверяет, что никакого отношения к средствам Ролдугина не имеет. «Это точно не мои деньги», сказал Владимир Путин в интервью американской телекомпании NBC. Он добавил, что даже не считал какой доход у виолончелиста и не в курсе его бизнеса. Президент назвал Ролдугина одним из своих друзей и замечательным музыкантом. И так объяснил стоимость виолончели в 12 миллионов долларов: «Он такой ненормальный человек, люди искусства все немножко с приветом, он все эти деньги истратил на приобретение музыкальных инструментов». На вопрос ведущей Меган Келли, что состояние Ролдугина согласно документам из панамских архивов не менее 100 миллиардов долларов, Путин продолжил настаивать: реальных доходов у его друга-виолончелиста ещё «ровно столько, чтобы купить музыкальные инструменты». Президент не исключил, что у Ролдугина могут быть ещё средства и предложил спросить об этом у него самого. Поскольку его жизнь не контролирует. По мнению Путина, главное не сколько денег у Ролдугина, а то что он никогда не нарушил ни одного российского закона, ни одной правовой нормы.

После публикации «панамского досье» Путин опроверг, что Ролдугин зарабатывает миллиарды долларов и назвал это чушью.