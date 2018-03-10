Взрыв газа произошел в жилом доме в Краснодаре

Пострадали 6 человек, среди них двое детей. Об этом ТАСС сообщили в центре медицины катастроф. Обрушилась внешняя стена одной из квартир, три балкона и железобетонные перекрытия кровли. Пожара после взрыва не произошло. Под завалами может быть еще один ребенок. Всех жильцов эвакуируют.