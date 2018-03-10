Взрыв газа произошел в жилом доме в Краснодаре
Пострадали 6 человек, среди них двое детей. Об этом ТАСС сообщили в центре медицины катастроф. Обрушилась внешняя стена одной из квартир, три балкона и железобетонные перекрытия кровли. Пожара после взрыва не произошло. Под завалами может быть еще один ребенок. Всех жильцов эвакуируют.
Комментарии4
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aleksandr39 10 марта 2018 | 12:04
Ополченцы начали процесс образования КНР ( Краснодарская Народная Республика ) ну как в ОПГ " днр -лугандон " .
xoxlolox 10 марта 2018 | 12:10
aleksandr39: Беги в кассу ,11.80 твои !
margosher 10 марта 2018 | 12:20
Я жила в этом доме 16 лет назад. Взорвался газ. Алкаш, который это учудил, вылетел с пятого этажа и остался жив. Один ребёнок пострадал, но все живы, все спасены.
benin_papa__ 10 марта 2018 | 12:29
Опять двадцать пять!
Качество мозгов россиян всё чаще не совпадает с уровнем интеллекта, достаточным для безаварийного пользования бытовыит приборами, работающими на природном газе...
Основная проблема заключантся в том, что деградация приличной части населения РФ неуклонно продолжается. Плюс оборудование неуклонно стареет.
И взрываться дома будут всё чаще.