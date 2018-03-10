Московское «Яблоко» проводит 11 марта в Троицке митинг, посвященный экологическим проблемам Новой Москвы

Московское «Яблоко» проведет 11 марта в городе Троицке митинг, посвященный экологическим проблемам Новой Москвы. Об этом рассказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» глава московского отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин.

«Этот митинг организован московским «Яблоком» по просьбе жителей Троицка, которые сами никак не могут добиться от властей разрешения на проведение данного митинга», — сказал он.

С.Митрохин добавил, что митинг будет посвящен двум крупным темам — это полигон «Малинки», который до сих пор забит и распространяет неприятный запах, и нелегальные асфальтовые заводы, которые построены в черте города Троицка и «отравляют жизнь, как близлежащих микрорайонов, так и всего города Троицка». По его словам, эти заводы не платят экологические сборы за загрязнение окружающей среды, и, по его мнению, заводы имеют поддержку со стороны отдельных чиновников Москвы, которые видимо, «получают от этого какие-то доходы».

С.Митрохин сообщил, что на митинге будет принята резолюция и отправлена московским и федеральным властям. «Главная идея нашей резолюции — это то, что Новая Москва не должна быть мусорной колонией Старой Москвы. И вообще, мусорную проблему надо решать на уровне всего нашего государства, чтобы одни территории не превращались в мусорные колонии, обслуживающие крупные мегаполисы», — заключил он.

Митинг «Экологические проблемы Новой Москвы» пройдет 11 марта в 14.00 в городе Троицке, на Сиреневом бульваре. На митинге также планируется поднять проблемы свалки в Минзаге, вырубки леса и другие.