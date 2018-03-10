Вице-президент международного союза биатлонистов выступил против проведения очередного этапа Кубка мира в Тюмени

Вице-президент международного союза биатлонистов Джеймс Каррабре выступил против проведения очередного этапа Кубка мира в Тюмени. «Уверен, что в будущем появится еще не один допинг-случай у россиян», — заявил он.

Ранее шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон заявил, что не поедет на соревнования в Тюмень, так как опасается за свою безопасность. Этап Кубка мира намечен в Тюмени с 22 по 25 марта.