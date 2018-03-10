Вице-президент международного союза биатлонистов выступил против проведения очередного этапа Кубка мира в Тюмени
Вице-президент международного союза биатлонистов Джеймс Каррабре выступил против проведения очередного этапа Кубка мира в Тюмени. «Уверен, что в будущем появится еще не один допинг-случай у россиян», — заявил он.
Ранее шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон заявил, что не поедет на соревнования в Тюмень, так как опасается за свою безопасность. Этап Кубка мира намечен в Тюмени с 22 по 25 марта.
Комментарии19
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boooben 10 марта 2018 | 11:38
После 18 марта биатлон в РФ останется только танковый.
hodak47 10 марта 2018 | 12:18
boooben: А танки на мельдонии не работают?...
hodak47 10 марта 2018 | 12:21
hodak47: пЕРЕЙДУТ НА КОКС!...
olegleon 10 марта 2018 | 11:43
"Союз биатлонистов России (СБР) ведет антидопинговую работу на высоком уровне, что позволяет утверждать об отсутствии проблем с допингом у российских спортсменов, заявил агентству "Р-Спорт" Джеймс Каррабре, вице-президент Международного союза биатлонистов (IBU) по медицинским вопросам." (2013 год)
так что там Ильич говорил про "политических проституток"?
lenin3 10 марта 2018 | 11:57
olegleon: поставки кокса от русских дилеров прекратились,вот Джеймса и понесло...
aleksandr39 10 марта 2018 | 11:59
olegleon: УРА !!!! Будет экономия денег ,а значит будут снижены цены на бензин и увеличены пенсии .
ilja13 10 марта 2018 | 11:43
Может пора прекратить проводить всякие чемпионаты за счет государственного бюджета? Построили бы лучше на эти деньги, к примеру, завод по производству бельевых прищепок, посуды и прочее, чтоб из Китая всякую химическую гадость не завозить.
grossalexis032018 10 марта 2018 | 12:06
ilja13: Вот зачем Ты хочешь китайскую дрянь поменять на рюсси-дрянь ? Вот не надо новой дряни строить, достаточно слегка подкрутить то что уже имеется. Но исходное сырье и красители основы все равно будут из Китая ;)) А на всю химическую промышленность бабла не хватит.
skulllll 10 марта 2018 | 11:44
Конечно, может. Особенно, если обвинить без доказательств, потом просрать суд...
budweiser23 10 марта 2018 | 11:54
Путен сам встанет на лыжи, и не оставит народ без зрелища своей блистательной победы!
Путен может всё!
Спасибо, что ты есть, Володя!
yosic 10 марта 2018 | 11:59
budweiser23:
Забавно, как туповатые либерастические холуйки славят своего барина.
budweiser23 10 марта 2018 | 13:05
yosic: ваше умозаключение свидетельствует о животной злобе, что затмевает скудную фантазию путераста, не правда ли?
prostovanya 10 марта 2018 | 13:28
budweiser23: Да не. Ни злобы у него, ни фантазии. Просто сидит где-то и свои коротенькие предложеньица херачит, чтобы разбавить этим говном любые здравомыслящие комменты.
Тролль паршивый, чего внимания обращать?
jblack2 10 марта 2018 | 11:55
Подобные "новости" уже давно превратились в оружие информационной войны, развязанной против России сами знаете кем.
Что качается заявлений с призывами не принимать участие в соревнованиях всякими шведами...
Пора ввести новые правила участия в соревнованиях спортсменов, принимающих по назначению врачей запрещенные лекарства.
Болеешь, без данных препаратов никак? Милости просим в паралимпийскую сборную!
Так и только так нужно поступать!..
vlabumur 10 марта 2018 | 12:12
jblack2: развязанной против России сами знаете кем.
++++++++++++++++++++++++++
А кем?
vladimirgornitsky 10 марта 2018 | 12:03
Российские власти упорно надеются, что вся эта допинговая итория "рассосется" и забудется. А не получается. Без признания вины и наказания виновных в создании неслыханной государственной допинговой программы репцтация Росии в мировом спорте не восстановится никогда. А признать вину Россия не может, так как это означало бы признание того, что президент или причастен к такой системе, или не контролирует ситуацию в стране даже в тех немногочисленных областях внутренней жизни страны, которыми интересуется и в которые активно вмешивается. И то, и другое неприемлемо для путинского режима..
vsveter 10 марта 2018 | 12:34
Одно слово - канадец.
grossalexis032018 10 марта 2018 | 12:59
Рашковань надеялась на то, что после ОИ все само-сабой рассосется;)) Вот уж хрен вам по всей роже. Легкоатлетов после РИО не восстановили в правах, так с какого перепугу с биатлоном и бобслеем должно быть по другому ?
prostovanya 10 марта 2018 | 13:31
Да так нам и надо. Мирно угрожаем всем, потом обижаемся, что нашим мирным угрозам ни кто не верит.