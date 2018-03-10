«Урал» не рассматривает вариант переноса матча 22 тура чемпионата России с «Локомотивом» в другой город

Екатеринбургский «Урал» не рассматривает вариант переноса матча 22 тура чемпионата России с московским «Локомотивом» в другой город из-за погодных условий. Об этом сообщил пресс-атташе команды Никита Медведевских, слова которого приводит Чемпионат.com. Он заверил, что все необходимые процедуры для того, чтобы газон был в нормальном состоянии, проводятся.

В Екатеринбург приезжали представители РФПЛ. Первый раз — две недели назад, второй раз — 7 марта. «За пять дней до игры поле было не в оптимальном состоянии, но все необходимые работы проводятся, подогрев работает, трава растет», — отметил пресс-аташе.

Матч «Урал» — «Локомотив» пройдет 12 марта. Начало в 17:00 по московскому времени.