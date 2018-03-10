В МГУ назвали «гибридной войной» требования об отставке Леонида Слуцкого с поста завкафедрой факультета политологии

В МГУ назвали «гибридной войной» требования студентов об отставке депутата Госдумы Леонида Слуцкого с поста завкафедрой факультета политологии. По мнению декана факультета Андрея Шутова, эта война реализуется «по замыслам» Алексея Навального, передают РИА Новости.

Шутов пообещал рассмотреть жалобу и во всем разобраться. При этом, он задался вопросом, почему сообщения о сексуальных домогательствах, в которых обвиняют Слуцкого, появились не сразу, а только после того, как депутат занял очень активную позицию в отношении отстаивания наших национальных интересов.