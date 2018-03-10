В МГУ назвали «гибридной войной» требования об отставке Леонида Слуцкого с поста завкафедрой факультета политологии
В МГУ назвали «гибридной войной» требования студентов об отставке депутата Госдумы Леонида Слуцкого с поста завкафедрой факультета политологии. По мнению декана факультета Андрея Шутова, эта война реализуется «по замыслам» Алексея Навального, передают РИА Новости.
Шутов пообещал рассмотреть жалобу и во всем разобраться. При этом, он задался вопросом, почему сообщения о сексуальных домогательствах, в которых обвиняют Слуцкого, появились не сразу, а только после того, как депутат занял очень активную позицию в отношении отстаивания наших национальных интересов.
Комментарии9
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koshkaedu 10 марта 2018 | 02:23
Шутов - патриот, тоже отстаивает национальные интересы. Молодец. Но почему такие дебилы снова на руководящих постах?
vadimp 10 марта 2018 | 02:38
" ... как депутат занял очень активную позицию в отношении отстаивания наших национальных интересов ..."
Каких это наших?
И что ваще делает "депутат" в завкафедрой?
Многостаночник?
Ни одного дела нормально?
komandarm_68 10 марта 2018 | 02:42
По жалобам, Слуцкий мацал только исключительно журналюшек из опповских СМИ. Как-то это однобоко, и как в один голос, сразу, как-будто "больше не смогли молчать" )) Идиотизм, шитый белыми нитками
kukrynx 10 марта 2018 | 03:02
komandarm_68: Как-то это однобоко,..
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А если подумать?
Желательно головой.
zemljanka 10 марта 2018 | 02:44
Бессовестный человек. Шутов.
Бессовесьный человек Слуцкий,
Бессовестный человек Володин.
Но все они - саранча, пожирающая Россию.
erpetkur 10 марта 2018 | 02:57
Это не война. Это гибридная ответочка. Примите и распишитесь.
com30 10 марта 2018 | 03:03
Шутов бросается словами не понимая смысла "гибридная война".
Вот если бы к нему в ВУЗ ворвались с оружием в руках московские казаки с бурятскими физиономиями, да еще в хиджабах и начали захватывать кабинеты, вывешивая всюду знамена Нигерии, но матерились бы при этом исключительно по русски, это больше похоже на гибридную войну.
А когда студенты брезгуют засранцем преподающим им политологию, это просто нормальный рвотный инстинкт.
ginbin_ 10 марта 2018 | 03:07
Как импортозаменили аргентинский кокаин, так сразу мозги наизнанку выворачивает. Начиная нацлидером и заканчивая депутатишкой.
dionysus 10 марта 2018 | 03:14
МГУ превратился в помойку. Наоткрывали кучу недофакультетов, набрали х.з. кого туда в преподавательский состав... Универ сильно изменился с приходом Путина. Я отдал универу 15 лет жизни, и ушел в другое место еще при Ельцине. Да, было трудно с финансированием тогда, но люди были другие, трусости, как сейчас, и политики никакой не было.