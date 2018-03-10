Власти США намерены и дальше оказывать давление на Россию

Об этом заявила замглавы Минфина страны Сигал Манделкер. В числе причин она назвала дестабилизацию ситуации на Украине, Крым и приписываемое Москве вмешательство в выборы

Замминистра подчеркнула, что по состоянию на сегодняшний день, действующая администрация наложила санкции на 100 лиц и организаций из России и Украины. И это, по ее словам, является лишь частью тех усилий, которые США принимают против России.