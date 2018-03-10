Власти США намерены и дальше оказывать давление на Россию
Об этом заявила замглавы Минфина страны Сигал Манделкер. В числе причин она назвала дестабилизацию ситуации на Украине, Крым и приписываемое Москве вмешательство в выборы
Замминистра подчеркнула, что по состоянию на сегодняшний день, действующая администрация наложила санкции на 100 лиц и организаций из России и Украины. И это, по ее словам, является лишь частью тех усилий, которые США принимают против России.
Комментарии2
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b522 10 марта 2018 | 03:03
Не на Россию, а на ее глуповатое руководство, называющее полный провал вставанием с колен.
com30 10 марта 2018 | 03:11
В кремле видимо еще не поняли опасности исходящую от Манделкера.
А Манделкер, куда опаснее для властной тусовки кремля чем их ракеты с непредсказуемой траекторией полета для США.
Пока в РФ гадают как назвать свою неуправляемую ракету, Гиви, Кривой или Сопля, в США нет необходимости гадать, у них уже есть Манделкер.
Отманделкает всю кремлевскую тусовку по первое число.