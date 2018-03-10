Чрезвычайный комитет правительства Великобритании Cobra в обсудит сегодня дело экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля

Об этом сообщила РИА Новости представитель министерства. Подробности хода расследования она сообщить отказалась. Вчера появилась информация в СМИ, что тела жены и сына Скрипаля эксгумировали. Однако позже газета The Guardian это опровергла. По ее данным, следователи взяли с мест захоронения в Солсбери некие образцы для расследования. Британские правоохранители ранее сообщили, что Скрипаль был отравлен нервно-паралитическим веществом. СМИ пишут, что оно настолько редкое, что его можно изготовить лишь в нескольких лабораториях мира.

СМИ предполагают, что отравление экс-полковника ГРУ может побудить полицию начать расследование в связи с кончиной его близких родственников. Как отмечает Daily Telegraph, супруга экс-полковника ГРУ Людмила умерла в 2012 году от рака, ей было 59 лет. Их сын Александр скончался в возрасте 43 лет во время отпуска в Санкт-Петербурге в июле прошлого года, предположительно, из-за почечной недостаточности.