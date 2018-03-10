Чрезвычайный комитет правительства Великобритании Cobra в обсудит сегодня дело экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля
Об этом сообщила РИА Новости представитель министерства. Подробности хода расследования она сообщить отказалась. Вчера появилась информация в СМИ, что тела жены и сына Скрипаля эксгумировали. Однако позже газета The Guardian это опровергла. По ее данным, следователи взяли с мест захоронения в Солсбери некие образцы для расследования. Британские правоохранители ранее сообщили, что Скрипаль был отравлен нервно-паралитическим веществом. СМИ пишут, что оно настолько редкое, что его можно изготовить лишь в нескольких лабораториях мира.
СМИ предполагают, что отравление экс-полковника ГРУ может побудить полицию начать расследование в связи с кончиной его близких родственников. Как отмечает Daily Telegraph, супруга экс-полковника ГРУ Людмила умерла в 2012 году от рака, ей было 59 лет. Их сын Александр скончался в возрасте 43 лет во время отпуска в Санкт-Петербурге в июле прошлого года, предположительно, из-за почечной недостаточности.
Комментарии4
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r88w556xl4 10 марта 2018 | 02:35
Ми-6 достанет любое "редкое вещество", только лишь бы в очередной раз обвинить Россию.
clandestino 10 марта 2018 | 03:00
r88w556xl4: Не Россию, а шефа твоего шефа.
zemljanka 10 марта 2018 | 03:04
Тупого.
zemljanka 10 марта 2018 | 02:39
"Убить дракона".