Определились страны, претендующие на проведение финальной стадии Лиги Наций
Это — Италия, Польша и Португалия. По информации пресс-службы УЕФА, до 31 августа они должны подать заявки на проведение финальной стадии футбольного турнира, в которую войдут полуфинальные матчи, встреча за третье место и финал. Отмечается, что финальный турнир пройдет на двух стадионах, вместительность которых составляет не менее 30 тысяч человек. Рекомендовано, чтобы футбольные арены располагались в одном городе или на расстоянии не более 150 км друг от друга. Место проведения стадии, которая пройдет в июне 2019 года, определится в декабре текущего года.
Комментарии2
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nikitin43 10 марта 2018 | 01:21
вскорости после того как ссср выгнали из лиги наций началась большая война и погибло почти 30 млн граждан ссср . больше всех в той войне.....
spec71205 10 марта 2018 | 01:52
nikitin43: никишка Вы видно спец по истории и знаете про войну все!