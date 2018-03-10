Определились страны, претендующие на проведение финальной стадии Лиги Наций

Это — Италия, Польша и Португалия. По информации пресс-службы УЕФА, до 31 августа они должны подать заявки на проведение финальной стадии футбольного турнира, в которую войдут полуфинальные матчи, встреча за третье место и финал. Отмечается, что финальный турнир пройдет на двух стадионах, вместительность которых составляет не менее 30 тысяч человек. Рекомендовано, чтобы футбольные арены располагались в одном городе или на расстоянии не более 150 км друг от друга. Место проведения стадии, которая пройдет в июне 2019 года, определится в декабре текущего года.