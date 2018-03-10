Сухогруз, терпящий бедствие в международных водах Финского залива, отбуксируют в порт Таллина
Судоходная компания, являющаяся собственником судна, заключила соответствующий договор, сообщила в Твиттере Пограничная охрана Финляндии. Сигнал бедствия финские пограничники получили в четверг днем, их уведомили о том, что в машинное отделение судна, которое направляется под флагом Панамы в Санкт-Петербург, поступает вода — ее уровень составил шесть метров. С вечера четверга и до настоящего времени ситуация с судном продолжает оставаться стабильной, экипаж из 22 человек не эвакуировали, воду откачивали с помощью помп. Причины ЧП пока не установлены.
Комментарии1
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zemljanka 10 марта 2018 | 03:01
Благополучной букстровки в порт.
И чтобы все 22 моряка вернулись жиаыми и здоровыми. В любимый Санкт Петербург.