Сухогруз, терпящий бедствие в международных водах Финского залива, отбуксируют в порт Таллина

Судоходная компания, являющаяся собственником судна, заключила соответствующий договор, сообщила в Твиттере Пограничная охрана Финляндии. Сигнал бедствия финские пограничники получили в четверг днем, их уведомили о том, что в машинное отделение судна, которое направляется под флагом Панамы в Санкт-Петербург, поступает вода — ее уровень составил шесть метров. С вечера четверга и до настоящего времени ситуация с судном продолжает оставаться стабильной, экипаж из 22 человек не эвакуировали, воду откачивали с помощью помп. Причины ЧП пока не установлены.