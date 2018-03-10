На востоке Москвы рабочий упал в котлован
Инцидент произошел на улице Дмитриевского на строительной площадке станции метро, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах. Подробности инцидента уточняются.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
spec71205 10 марта 2018 | 01:48
...мы знаем фамилию имя и отчество деда Венедиктова что был в заград отрядах во время войны самым главным начальником ! А вот фамилию бидолаги что упал в котлован мы не знаем! Может для редакции эхо граждани средней Азии не люди? -дегенераты для них это всё?!!!
com30 10 марта 2018 | 03:14
Упал, печально. А дальше что?
Жив и не пострадал, покалечился, или погиб?
Ради чего это сообщение.
Любая стройка, место повышенного травматизма.