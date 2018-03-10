В полиции не подтверждают информацию об эксгумации тела на кладбище, где похоронены жена и сын Сергея Скрипаля
По данным The Guardian, следователи взяли с мест захоронения некие образцы для расследования дела об отравлении бывшего сотрудника ГРУ. В частности, на кладбище в Солсбери были замечены люди в специальных костюмах, которые складывали какие-то предметы в желтый контейнер. По данным издания, ранее на этой неделе полиция оцепила участок, где погребены родственники Скрипаля. Вчера над могилой появилась синяя палатка. Издание напоминает, что супруга Сергея Скрипаля Людмила умерла от рака в 2012 году в возрасте 59 лет, а его 43-летний сын Александр скончался в марте прошлого года в Санкт-Петербурге при неизвестных обстоятельствах. Ранее издание Salisbury journal сообщило, что на кладбище, где похоронены жена и сын Скрипаля, эксгумировали тело.
Бывший сотрудник ГРУ, осужденный в России за шпионаж в пользу Британии, а затем обменянный на российских разведчиков, и его дочь 4 марта были найдены без сознания в британском Солсбери. Их госпитализировали в критическом состоянии. Как сообщили в полиции, оба были отравлены нервно-паралитическим веществом. Всего от отравления этим химикатом, по данным полиции, пострадали более 20 человек.
Комментарии5
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zemljanka 10 марта 2018 | 01:38
Желаю спасти жертв наглого теракта.
zemljanka 10 марта 2018 | 01:41
Понятно, что расследование будет тщательным.
И результаты - сообщат народу.
zemljanka 10 марта 2018 | 01:55
Посмотрите фильм "Темные врегмена".
Понятно, почему англичане стали костью в горле Гитлера.
За роль Черчилля Гэри Олдмен получил Оскара.
danko_pidla 10 марта 2018 | 02:02
zemljanka: все угомонись иди спать пшлавон.
ross1919 10 марта 2018 | 01:59
Эксгумации не было, а отравленные есть!