Вооруженный мужчина напал на дом для ветеранов в американском штате Калифорния

Он взял в заложники трех человек. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на представителя пожарной охраны округа. По их данным, нападавшему 36 лет, он вооружен автоматическим оружием, на нем также надет бронежилет. Он проходил связанное с эмоциональной травмой лечение в доме для ветеранов. В офисе местного шерифа заявили об обстреле своих полицейских, сообщений о жертвах или о пострадавших не поступало. В настоящее время на месте происшествия работают около двух десятков сотрудников правоохранительных органов, а также медицинские службы. Вход в учреждение закрыт, находившихся в близлежащих районах людей эвакуировали.

В Доме ветеранов в Юнтвиле проживает около тысячи человек, он является одним из крупнейших в США.