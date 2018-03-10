Вооруженный мужчина напал на дом для ветеранов в американском штате Калифорния
Он взял в заложники трех человек. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на представителя пожарной охраны округа. По их данным, нападавшему 36 лет, он вооружен автоматическим оружием, на нем также надет бронежилет. Он проходил связанное с эмоциональной травмой лечение в доме для ветеранов. В офисе местного шерифа заявили об обстреле своих полицейских, сообщений о жертвах или о пострадавших не поступало. В настоящее время на месте происшествия работают около двух десятков сотрудников правоохранительных органов, а также медицинские службы. Вход в учреждение закрыт, находившихся в близлежащих районах людей эвакуировали.
В Доме ветеранов в Юнтвиле проживает около тысячи человек, он является одним из крупнейших в США.
Комментарии7
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pusin_patriot 10 марта 2018 | 01:21
Там автоматическая винтовка армейского образца 650 долларов по дороге в супермаркет за колбасой.
За такую цену и официально я бы и себе взял домой, тушенку защищать, а то зомби опасаюсь, говорят их официально 87%. Если что и вдруг прилетит отголоском.
Но по правилам, в сейф, сейф к бетону на закаленных стальных болтах намертво.
zemljanka 10 марта 2018 | 01:23
Проморгали. Медики.
Желаю завершения истории без жертв.
antimalin 10 марта 2018 | 01:52
zemljanka: А чего Путина не обвинила?
Это ж он устроил эту провокацию в мирных США.
Тормозишь.
ross1919 10 марта 2018 | 01:57
zemljanka: Из Донбасса приехал?
r88w556xl4 10 марта 2018 | 02:44
zemljanka: Что, херои АТО и до США добрались?
zemljanka 10 марта 2018 | 02:46
Смешные фонтаны мудрости...
zemljanka 10 марта 2018 | 02:51
Никогда не отвечаю.
Пора бы уяснить.
Или.
Зарубить себе на носу (шикарное устойчивое выражение).