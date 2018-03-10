Сегодня будет закрыта часть салатовой ветки столичного метро
Это связано с работами по присоединению новых станций, сообщает пресс-служба подземки. До утра воскресенья пассажиры не смогут воспользоваться станциями «Бутырская» и «Фонвизинская». С «Петровско-Разумовской» можно будет проехать только по серой ветке. Между станциями «Марьина Роща» и «Владыкино» сегодня будут курсировать бесплатные автобусы, сообщает агентство Интерфакс.
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