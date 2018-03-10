Росавиация с сегодняшнего дня будет следить за ценами на авиабилеты в города, принимающие Чемпионат мира по футболу
Ведомство собирается пресекать какой-либо рост тарифов на рейсы.
Росавиация запретила авиакомпаниям повышать цены на билеты во время домашнего Чемпионата мира по футболу. За тем, как компании выполняют предписания, ежесуточно будут следить территориальные подразделения ведомства. О случаях нарушения они должны будут уведомить Антимонопольную службу. Прежде всего контролировать будут аэропорты 11 российских городов, в которых пройдет Мундиаль.
Авиакомпании в любом случае должны заработать на росте объема перевозок – об этом пишет РБК. На период проведения Чемпионата мира Россия ожидает от трех до пяти миллионов туристов. Почти половину из них сможет перевезти «Аэрофлот». Еще около полумиллиона должны воспользоваться услугами РЖД. Проезд по железной дороге с паспортом болельщика будет бесплатным.
Власти следят и за повышением цен на проживание в гостиницах на время проведения Чемпионата мира. Несколько нарушений уже выявил Роспотребнадзор.
Комментарии9
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
vilingrad 10 марта 2018 | 00:10
Росавиация будет следить...с какой высоты?
хроника пикирующего Ту-134:)
harra 10 марта 2018 | 00:15
vilingrad: хня... сначала за туалетами
nikitin43 10 марта 2018 | 00:16
ещё пару убийств в британии и чемпионат с сборной вануату и ю .осетией и только с ними обеспечен.
spec71205 10 марта 2018 | 00:23
...даже самые лютые времена когда лютовал БХСС я из Свердловска улетел в Сочи июне или в июле... конечно за взятку. Во насмешли . Чемпионат это лебединая песня росавиации))) перед распадом рясеи!
budweiser23 10 марта 2018 | 00:27
Удавимся, но покажем, как в путрасии хорошо жить... для этого Путен и проводит спотмероприятие, не правда ли?
spec71205 10 марта 2018 | 00:50
В Европе страны выходящие в этот союз глотку порвут за своего гражданина даже если он не прав в ситуации иностранец их гражданин! -что на раше?! крыса из гб что стала правителем ...сначала граждан моей страны объявляет врагами потом снабдив левыми документами выгоняет из моей страны где проводит левые чемпионаты и требует тварь чтобы инострананцам продовали билеты на авия рейсы со скидкой! Почему нет внутренего бойкота этому шабашу!
hi_kitty 10 марта 2018 | 01:03
расияны, вы там не забудьте следить за аэропортовскими таксистами, продавцами шаурмы и карманниками...
tks 10 марта 2018 | 01:38
Сие наглядное доказательство, какого экономического уродца выпестовался в годы путинизма: бандитско-чиновничий монополистический госкапитализм.
tks 10 марта 2018 | 01:41
Мундиаль-2018 станет прологом и прелюдией краха развитого путинизма.