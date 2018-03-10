Росавиация с сегодняшнего дня будет следить за ценами на авиабилеты в города, принимающие Чемпионат мира по футболу

Ведомство собирается пресекать какой-либо рост тарифов на рейсы.

Росавиация запретила авиакомпаниям повышать цены на билеты во время домашнего Чемпионата мира по футболу. За тем, как компании выполняют предписания, ежесуточно будут следить территориальные подразделения ведомства. О случаях нарушения они должны будут уведомить Антимонопольную службу. Прежде всего контролировать будут аэропорты 11 российских городов, в которых пройдет Мундиаль.

Авиакомпании в любом случае должны заработать на росте объема перевозок – об этом пишет РБК. На период проведения Чемпионата мира Россия ожидает от трех до пяти миллионов туристов. Почти половину из них сможет перевезти «Аэрофлот». Еще около полумиллиона должны воспользоваться услугами РЖД. Проезд по железной дороге с паспортом болельщика будет бесплатным.

Власти следят и за повышением цен на проживание в гостиницах на время проведения Чемпионата мира. Несколько нарушений уже выявил Роспотребнадзор.