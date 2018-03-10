ЕС сегодня надеется получить от США подтверждение того, что Европу освободят от пошлин на металлы

Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на этой неделе, но не исключил, что некоторые страны могут быть освобождены от выплат.

Европа всерьез обеспокоена новыми протекционистскими тарифами США на сталь и алюминий. Заявления политиков из ЕС говорят о том, что пока у них нет понимания того, как будут работать новые правила. Европа ждет разъяснений о том, попадет ли она под действие тарифов. В случае, если это все же случится, Еврокомиссия готова начать разбирательство во Всемирной торговой организации. О намерении обратиться в эту инстанцию уже заявил вице-президент Еврокомиссии Юрки Катайнен, передает «Интерфакс». При этом чиновник подчеркнул, что в ЕС все же надеются не прибегать к жалобе в ВТО, но колебаться в случае необходимости не будут.

Согласно указу Трампа, пошлины на сталь составят 25 процентов, на алюминий – 10 процентов. При этом он не исключил, что некоторые страны, такие как Канада, Мексика и Австралия, могут быть освобождены от дополнительных выплат.

Указ о введении пошлин вступит в силу через две недели.