ЕС сегодня надеется получить от США подтверждение того, что Европу освободят от пошлин на металлы
Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на этой неделе, но не исключил, что некоторые страны могут быть освобождены от выплат.
Европа всерьез обеспокоена новыми протекционистскими тарифами США на сталь и алюминий. Заявления политиков из ЕС говорят о том, что пока у них нет понимания того, как будут работать новые правила. Европа ждет разъяснений о том, попадет ли она под действие тарифов. В случае, если это все же случится, Еврокомиссия готова начать разбирательство во Всемирной торговой организации. О намерении обратиться в эту инстанцию уже заявил вице-президент Еврокомиссии Юрки Катайнен, передает «Интерфакс». При этом чиновник подчеркнул, что в ЕС все же надеются не прибегать к жалобе в ВТО, но колебаться в случае необходимости не будут.
Согласно указу Трампа, пошлины на сталь составят 25 процентов, на алюминий – 10 процентов. При этом он не исключил, что некоторые страны, такие как Канада, Мексика и Австралия, могут быть освобождены от дополнительных выплат.
Указ о введении пошлин вступит в силу через две недели.
Комментарии14
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cyema_cuema 10 марта 2018 | 00:07
Трамп защищает американскую промышленность.
А разбираться в ВТО можно лет 5-ть, а пошлины пока будут.
Хотя, возможно ближайших союзников он и пощадит.
Но Китаю и России пощады не будет.
fresh_breeze 10 марта 2018 | 00:38
cyema_cuema:
Китай — крупнейший держатель американских активов и американской же валюты. Если Трамп вовремя не спохватится, то вечер может перестать быть томным.
pusin_patriot 10 марта 2018 | 00:46
fresh_breeze: Последние кризисы четко показывали, что падение курса рубля к доллару идёт быстрее чем падение самого курса доллара, при проблемах в экономике США.
Кризис 2008 четко показал, что если население в США всё чаще отказывается от покупки второй плазмы, третьей машины, последней модели Эппла - в России всё чаще отказываются от покупки молока с мясом, что отражается на спросе в частности.
zemljanka 10 марта 2018 | 01:09
Тупые и алчные людоеды во власти - пачками...
Печельная картина. Маслом. 21 век.
begly_ 10 марта 2018 | 00:49
Держателями акций МММ тоже были вкладчики. Крепче за барааанкуу держись шааафёоор!
us101 10 марта 2018 | 01:12
fresh_breeze: Это Пуськинская лапша. Если я отменю своё производство в Китае, то мой продукт подорожает где-то на 10%, учитывая конечный отсев, но вот работу в Китае потеряют где-то около 5т человек и финансовый оборот у них уменьшится на семизначную цифру. Таких как я в США миллионы, сделай свою математику.
pmasel 10 марта 2018 | 01:41
us101: Вот и трамп так думает. Но все намного сложнее, это тебе батенька не корпорация по производству рогов анд копыт. Тут такие цепочки могут рухнуть, что даже он них сразу и не подумаешь. Так что будет хотя и не смертельно, но все равно неприятно.
us101 10 марта 2018 | 02:35
pmasel: Ну да... цепочки... и говорит кто?
Последний раз Китайцы пытались быковать где-то лет 5 назад. Свеже-вылупленные советско/российские "Эксперты" в бесконечном экстазе завывали свою монотонную шарманку о скором крахе доллара... и что? - Юань рухнул и Китайцы пошли на попятную. За последние, более 30-ти лет ЭТО случалось очень много раз, Разве вы не помните?
pusin_patriot 10 марта 2018 | 00:39
cyema_cuema: В принципе на своем канале Алексашенко разъяснил их логику (отсылаю т.к. мысль не моя).
При продаже стали тут (на месте, в России, Европе, производителем), у нас НДС 18% к цене завода.
При экспорте - освобождение от НДС и цена ушла меньше российской на эти 18% НДС.
Вот он, собственно, и компенсирует этот демпинг доп. пошлиной.
Но посмотреть будет интересно, начало торговых войн, перекройка маршрутов товаров, от этого замедления с ростом цен на итоговую продукцию, как в итоге спад спроса на сырье и падение цен на нефть-ресурсы.
polerio 10 марта 2018 | 01:46
cyema_cuema: Это просто показывает, что место всех союзников США у параши. Ну к слову они сами выбрали такую учесть.
ivan127_4 10 марта 2018 | 00:50
Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на этой неделе,
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Невидимая рука рынка в действии
но не исключил, что некоторые страны могут быть освобождены от выплат.
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Все животные равны, но некоторые ровнее
А мы считали, что они построили более справедливое общество....
begly_ 10 марта 2018 | 00:57
ivan127_4:
Какое отношение имеет наше общество к внешнему рынку? Да у нас справедливое общество., и внешний рынок, как и доллар, должен работать на наше процветание. А за какое еще общество должен беспокоиться президент Трамп?
pusin_patriot 10 марта 2018 | 01:05
begly_: Просто они надеялись, выбирая Трампа, что тот будет заботиться об российском обществе.
terens 10 марта 2018 | 01:22
очень интересно. если ЕС освободят от пошлин то оно наверное закроет глаза на то что сасш все-таки нарушает нормы вто для других стран?