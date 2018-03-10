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00:03, 10 марта 2018

Сторонники кандидата в президенты Павла Грудинина проведут сегодня в Москве митинг «За честные выборы»

Об этом «Эху» рассказал один из организаторов акции, координатор Левого фронта Сергей Удальцов.
Акция согласована с властями. Заявлено участие до 5 тысяч человек. Митинг начнётся в 11 часов у станции метро «Площадь революции», рядом с отелем «Метрополь».

Комментарии

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nikitin43 10 марта 2018 | 00:13

любопытно наблюдать как группа холуёв под руководством зюганова 18 лет топила за нацлидера поддерживая его в самых тупых и злобных решениях госдумы жалуется на притеснения и цензуру ))))

zemljanka 10 марта 2018 | 00:59

Сталинист шагает впереди...

zemljanka 10 марта 2018 | 01:02

Коммунист, сталинтст
Буржуй и счета в швейцарском банке

virgenu 10 марта 2018 | 00:25

Честные выборы не могут быть по определению, т.к. сама система и закон о выборах крайне бесчестный, начиная с регистрации избирателей. Сравните с системой выборов в цивилизованных странах- о какой честности можно говорить при наличии фильтров и использовании административных ресурсов при хамском нарушении конституции.

eternity88 10 марта 2018 | 00:42

virgenu: да, можно еще за честное распределение баранов между стригалями митинг провести. Тоже дело полезное.

harra 10 марта 2018 | 00:47

eternity88: ну можно еще провыть про двухпартийную систему))) А.. ну это же не о наших выборах)))

buzukin938 10 марта 2018 | 00:53

Жулик и организатор беспорядков за грузинские бабки Удальцов - за честные выборы заодно с жуликом Грудининым? Левый фронт - это што, НКО на американские бабки? Еще пломбированный вагон - и полный комплект для разгона Учредительного собрания. Наемный комиссар с усами уже есть, требуется кожан, наган и декрет о земле :)

yasnovilyashi 10 марта 2018 | 00:59

Сторонники кандидата в президенты Павла Грудинина проведут сегодня в Москве митинг «За честные выборы»
++++++++++++++++++++++++++++++
Ха-ха-ха-ха! А сторонники Путина в альтернативу Грудинину проведут митинг "Против коррупции и фашизма в руководстве России".

mariupol1953 10 марта 2018 | 01:05

А может стучаться туда по-другому....по-хорошему достучаться не получится.Никаких честных выборов и в помине нет...одним по 2-4 минуты с перебиваниями и балаганом, другому-единственному по 2-3 часа без неприятных вопросов и свезённой со всей России публикой. Цирк одним словом.

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