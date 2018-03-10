Сторонники кандидата в президенты Павла Грудинина проведут сегодня в Москве митинг «За честные выборы»

Об этом «Эху» рассказал один из организаторов акции, координатор Левого фронта Сергей Удальцов.

Акция согласована с властями. Заявлено участие до 5 тысяч человек. Митинг начнётся в 11 часов у станции метро «Площадь революции», рядом с отелем «Метрополь».