Сторонники кандидата в президенты Павла Грудинина проведут сегодня в Москве митинг «За честные выборы»
Об этом «Эху» рассказал один из организаторов акции, координатор Левого фронта Сергей Удальцов.
Акция согласована с властями. Заявлено участие до 5 тысяч человек. Митинг начнётся в 11 часов у станции метро «Площадь революции», рядом с отелем «Метрополь».
Комментарии9
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nikitin43 10 марта 2018 | 00:13
любопытно наблюдать как группа холуёв под руководством зюганова 18 лет топила за нацлидера поддерживая его в самых тупых и злобных решениях госдумы жалуется на притеснения и цензуру ))))
zemljanka 10 марта 2018 | 00:59
Сталинист шагает впереди...
zemljanka 10 марта 2018 | 01:02
Коммунист, сталинтст
Буржуй и счета в швейцарском банке
virgenu 10 марта 2018 | 00:25
Честные выборы не могут быть по определению, т.к. сама система и закон о выборах крайне бесчестный, начиная с регистрации избирателей. Сравните с системой выборов в цивилизованных странах- о какой честности можно говорить при наличии фильтров и использовании административных ресурсов при хамском нарушении конституции.
eternity88 10 марта 2018 | 00:42
virgenu: да, можно еще за честное распределение баранов между стригалями митинг провести. Тоже дело полезное.
harra 10 марта 2018 | 00:47
eternity88: ну можно еще провыть про двухпартийную систему))) А.. ну это же не о наших выборах)))
buzukin938 10 марта 2018 | 00:53
Жулик и организатор беспорядков за грузинские бабки Удальцов - за честные выборы заодно с жуликом Грудининым? Левый фронт - это што, НКО на американские бабки? Еще пломбированный вагон - и полный комплект для разгона Учредительного собрания. Наемный комиссар с усами уже есть, требуется кожан, наган и декрет о земле :)
yasnovilyashi 10 марта 2018 | 00:59
Сторонники кандидата в президенты Павла Грудинина проведут сегодня в Москве митинг «За честные выборы»
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Ха-ха-ха-ха! А сторонники Путина в альтернативу Грудинину проведут митинг "Против коррупции и фашизма в руководстве России".
mariupol1953 10 марта 2018 | 01:05
А может стучаться туда по-другому....по-хорошему достучаться не получится.Никаких честных выборов и в помине нет...одним по 2-4 минуты с перебиваниями и балаганом, другому-единственному по 2-3 часа без неприятных вопросов и свезённой со всей России публикой. Цирк одним словом.