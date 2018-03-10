Руководство факультета политологии МГУ: за требованием отставки Слуцкого с поста завкафедрой стоит Навальный
Именно так прокомментировал ситуацию декан Андрей Шутов. Он назвал требования студентов, связанные со Слуцким «гибридной войной» и «политической игрой». Шутов отметил, что руководство разберётся и даст оценку произошедшему, сообщает агентство РИА Новости.
С требованием сместить депутата с поста заведующего кафедрой международных отношений на факультете политологии накануне выступила инициативная группа студентов МГУ. Это связано с историями о домогательствах Слуцкого к журналисткам, рассказала «Эху» одна из авторов инициативы, Мария.
Плёнка Мария. Слуцкий
Что же касается политика Алексея Навального, он выступил в поддержку пострадавших журналисток и опубликовал расследование про депутата Слуцкого. В нём говорится о дорогих машинах депутата, сотнях штрафов за нарушения правил и о незадекларированном участке на Рублёвке.
Комментарии51
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doubleman 10 марта 2018 | 01:09
во всем виноват Навальный. Это он подослал продажных журналистских шлюх к святому человеку Слуцкому чтобы опорочить его имя и имя солнцеподобного национального лидера дорогого вождя и учителя Владимира Путина. После того как Навальный убил Магнитского он на деньги от украденного кировского леса построил в Сколково дворец и теперь выдает его за дачу величайшего государственного деятеля Игоря Шувалова, хотя всем известно что этот дворец строил брат Навального на деньги от уркаденного леса.
ignachio 10 марта 2018 | 01:35
Раньше во всем виноват был Чубайс. Судя по таким заявлениям, этот "факультет политологии" тот еще. Чему он может научить? Вранью? За это еще и студенты платят? Нам видимо предлагают универсальный ответ на любом экзамене этого заведения : " - Во всем виноват Навальный. - Садитесь, пять."
tks 10 марта 2018 | 01:47
ignachio: Навальный бывает кусачий
Только от жизни собачьей
Только от жизни, от жизни собачьей
Навальный бывает кусачий... ©
mariupol1953 10 марта 2018 | 01:10
И ещё этот гад Навальный подослал эту женщину-корреспондента к великому Слуцкому с целью спровоцировать депутата на приставания и сальные предложения.Хи-хи.
yosic 10 марта 2018 | 02:01
mariupol1953:
Ваша правда.
Похоже машке гайдар все дыры сильно раворотили, что пришлось новых шлюшек нанимать...
guerrilleros 10 марта 2018 | 01:14
Я б сказал ,что фамилия "Навальный" стала обладать мистической силой
Любой вор,казнокрад или насильник объявляющий ,что он стал жертвой Навального моментально становится неподсуден. Сугробы, Карл , в разгаре зимы бесследно исчезают , стоит на них написать Навальный !
Нацлидера парализует, когда он пытается выдавить из себя эту фамилию. Теледикторы немеют .
Вот что Навальный животворящий делает. Чудо ,чудо великое !
russsibiryak 10 марта 2018 | 01:17
У меня создается впечатление, что именно МГУ станет источником развала нынешней пирамиды власти в кремле. Даже вопреки воле проректоров, деканов и другим долж. лиц студенческого муравейника. Ещё питерские вузы могут продолжить.
makap 10 марта 2018 | 01:22
Как там студентки? Не жаловались? Слуцкий лапает девок, а Навальный виноват. Вы Шутов?
salut__521 10 марта 2018 | 01:26
Самое время поохотиться за голосами угнетаемого женского домогаемого быдлоконтингента. Подозреваю, что сейчас появится на белом коне путин и срубит шашкой Слуцкому похотливую башку...
argonne 10 марта 2018 | 01:37
salut__521: Вы думаете, он башкой дейcтвовал?
afrikanez 10 марта 2018 | 01:38
salut__521: Не башку, а головку..
tks 10 марта 2018 | 01:32
Этот страшный, страшный Навальный )))
до того страшный, что путиноиды от испуга даже и не заметили, что "саморазоблачились", допустив "Обвинение в зеркале".
argonne 10 марта 2018 | 01:35
Шутов дурак? Или член ЛДПР = шут гороховый?
argonne 10 марта 2018 | 01:50
Ну хоть стало понятным, что это за наука такая -- политология.
jano 10 марта 2018 | 02:05
Руководство факультета политологии МГУ: за требованием отставки Слуцкого с поста завкафедрой стоит Навальный.///
Или Березовский?