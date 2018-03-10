Руководство факультета политологии МГУ: за требованием отставки Слуцкого с поста завкафедрой стоит Навальный.///

Именно так прокомментировал ситуацию декан Андрей Шутов. Он назвал требования студентов, связанные со Слуцким «гибридной войной» и «политической игрой». Шутов отметил, что руководство разберётся и даст оценку произошедшему, сообщает агентство РИА Новости.

С требованием сместить депутата с поста заведующего кафедрой международных отношений на факультете политологии накануне выступила инициативная группа студентов МГУ. Это связано с историями о домогательствах Слуцкого к журналисткам, рассказала «Эху» одна из авторов инициативы, Мария.

Плёнка Мария. Слуцкий

Что же касается политика Алексея Навального, он выступил в поддержку пострадавших журналисток и опубликовал расследование про депутата Слуцкого. В нём говорится о дорогих машинах депутата, сотнях штрафов за нарушения правил и о незадекларированном участке на Рублёвке.