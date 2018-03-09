Хоккеисты финского «Йокерита» вышли в четвертьфинал плей-офф КХЛ, обыграв «Сочи»
Пятая встреча серии прошла в Хельсинки. Она завершилась в овертайме со счётом 2:1.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Пятая встреча серии прошла в Хельсинки. Она завершилась в овертайме со счётом 2:1.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
rassvet_12 09 марта 2018 | 23:29
Хоккеисты кореша Путина наверно, так правильно.
zemljanka 10 марта 2018 | 00:08
Не успевает ВВП. У негл переназначение, две войны, Навальный, отравление в Англии, и мусорные полигоны...