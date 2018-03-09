Верховный суд Индии разрешил пассивную эвтаназию

Врачи смогут отключать больного от аппаратов, если он неизлечимо болен или находится в глубокой коме. Если пациент в сознании, он сам сможет решать, следует ли искусственно поддерживать его жизнь. Родственникам, которые не согласятся с решением больного, будут предлагать обратиться в Верховный суд.