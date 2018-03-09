Верховный суд Индии разрешил пассивную эвтаназию
Врачи смогут отключать больного от аппаратов, если он неизлечимо болен или находится в глубокой коме. Если пациент в сознании, он сам сможет решать, следует ли искусственно поддерживать его жизнь. Родственникам, которые не согласятся с решением больного, будут предлагать обратиться в Верховный суд.
Комментарии1
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spec71205 10 марта 2018 | 00:16
Вова в курссе?! Что сказал Песков?!