Встреча лидеров США и КНДР состоится, когда Пхеньян предпримет конкретные действия для свёртывания ядерных разработок

Встреча лидеров США и КНДР состоится только после того, как Пхеньян предпримет конкретные действия для свёртывания ядерных разработок. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Ранее стало известно о том, что Дональд Трамп согласился на личную встречу с Ким Чен Ыном. По данным управления национальной безопасности Южной Кореи, лидеры могут встретиться до мая этого года.