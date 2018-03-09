Встреча лидеров США и КНДР состоится, когда Пхеньян предпримет конкретные действия для свёртывания ядерных разработок
Встреча лидеров США и КНДР состоится только после того, как Пхеньян предпримет конкретные действия для свёртывания ядерных разработок. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
Ранее стало известно о том, что Дональд Трамп согласился на личную встречу с Ким Чен Ыном. По данным управления национальной безопасности Южной Кореи, лидеры могут встретиться до мая этого года.
Комментарии9
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ostanovka 09 марта 2018 | 23:18
Молодец, Трамп.
Так его, голого вепря Ына.
rassvet_12 09 марта 2018 | 23:25
ostanovka: Не боится Ына! Кадык выгрызет Трампу при встрече. Я предполагаю, таковы суровые будни СК.
cyema_cuema 10 марта 2018 | 00:02
rassvet_12: Трамп таких жирненьких любит.
Он их срказу за перомежность берет и ракком ставит. Крепкий мужик. Тяжело Ыну придется.
А если серьезно, то Ыну приказано капитулировать. Иначе его будут ставить раком публично. А так может рису дадут немного.
не на Обаму нарвался.
spec71205 09 марта 2018 | 23:51
...это плохо что Трамп повелся на угрозу этого дегенерата! Надо было @башит эту тварь вместе его лекторатом! Передайте вове чтобы чтобы не разевал вафлю и готовил вазелин!
cyema_cuema 10 марта 2018 | 00:04
spec71205: Вы спутали. Трамп приказал дегенерату снять штаны и готовиться.
Встреча лидеров США и КНДР состоится только после того, как Пхеньян предпримет конкретные действия для свёртывания ядерных разработок.
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Все четко и ясно.
polba 10 марта 2018 | 00:16
cyema_cuema: Это значит, что встречи не будет, а Трамп просто снова сболтнул не подумавши и сыграл обраточку.
cyema_cuema 10 марта 2018 | 00:25
polba: Нет, Трамп сразу поставил это условие. Сначала капитуляция потом он приедет ее принимать.
Просто тебе дерьмо в уши лили, чтобы ублажить.
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"Ким Чен Ын говорил о денуклеаризации с представителями Южной Кореи, а не только о замораживании. Кроме того, никаких испытаний ракет в течение этого периода времени не проводилось. Большой прогресс достигнут, но санкции будут сохраняться до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение. Планируем встречу!", - заявил президент США.
"Северная Корея четко выразила свое намерение по устранению ядерного оружия на Корейском полуострове при отсутствии военной угрозы, и если режиму Ким Чен Ына будет обещана безопасность. При таких условиях нет оснований держать ядерное оружие", – говорится в сообщении.
Ын уже сдался. Усек?
fresh_breeze 10 марта 2018 | 00:07
Кимушка хоть и молод, но наверняка знает историю своего государства, особенно в самом начале, поэтому ничего свёртывать не станет.
Да и печальный опыт "свернувших"-"не развернувших" свои ядерные программы государств, ставших вследствие этого жертвами известного людоеда, говорит в пользу такого решения.
polba 10 марта 2018 | 00:14
Говорящая голова Трампуши включила обраточку... Ожидаемо.