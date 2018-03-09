Руководство факультета политологии МГУ не согласно с претензиями в адрес Леонида Слуцкого
Депутат занимает там пост заведующего кафедрой. Сегодня стало известно, что инициативная группа МГУ потребовала уволить Слуцкого из-за историй о его домогательствах к журналисткам. Декан факультета Андрей Шутов в интервью агентству РИА Новости назвал это требование политической игрой. Он подчеркнул, что инициатива появилась после того, как Фонд борьбы с коррупцией Навального провел расследование в отношении депутата и нашел многочисленные штрафы за нарушение ПДД и незадекларированный участок на Рублевке. Это расследование Шутов также раскритиковал. Он сказал, что Навальный заявил «абсолютно экзотические и смехотворные темы», чтобы упрекнуть Слуцкого.
Комментарии23
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eric_cartman1 09 марта 2018 | 23:20
У Навального всегда «абсолютно экзотические и смехотворные темы».
Вот как выглядят все его расследования: "Довожу до вашего сведения, что член вашей воровской шайки нарушил то и украл это. Прошу принять самые строгие меры к члену вашей банды".
vinibi 09 марта 2018 | 23:35
Ещё бы они были согласны--- да это ж одна банда!!!
zemljanka 09 марта 2018 | 23:56
Шутов так же сгнил, как и Слуцкий.
zemljanka 10 марта 2018 | 00:00
Такой смрад невозможно представить при Реме Хохлове.
Его гибель была невосполнимой потерей.
j_partizan 10 марта 2018 | 00:11
vinibi:
Какая банда?
Импотенты, унижающие девушек для самоутверждения.
danko1 09 марта 2018 | 23:21
Крнечно, всяким мразям при развитом путинизме дан зеленый свет.
Стоит ли удивляться, что МГУ упал в мировом рейтинге ВУЗов во 2-ую сотню?
danko_pidla 09 марта 2018 | 23:27
danko1: иди спать стараямразматичка. Прекрати стираться.
tks 09 марта 2018 | 23:30
Ясен перец, сучара С. как жена Цезаря - вне подозрений, будучи в блуде и разврате )))
ospa82 09 марта 2018 | 23:31
Cам небось читал курс политологии девочкам в сауне...
alalrom 09 марта 2018 | 23:32
Руководство МГУ настоящие патриоты.
Учить студентов должны моральные разложенцы.
Позор и скрепы, до чего мерзостно
archibald_dandy_esquire 10 марта 2018 | 00:13
alalrom: " Учить студентов должны моральные разложенцы. "
Сэр?
Если страной управляют те, кто о морали даже и не слышал,
то , разумеется, что и воспитывать и обучать будущее России должнО именно в духе морального разложения и беспрекословного подчинения, как в правильной ОПГ.
Так их учили, так учат и они сами.
grishakras 09 марта 2018 | 23:33
Что это за шутов? Наверное, не на своём месте, раз так старается. Гопник , какой нибудь, которому место декана подсунули , другие гопники. Или просто трус- что одно и тоже.
sborisych 09 марта 2018 | 23:33
Декан факультета Андрей Шутов/// назвал это требование политической игрой... А расследование ФБК (про 835-или около- штрафов за нарушение ПДД и про незадекларированный участок на Рублевке) Шутов также раскритиковал. Он сказал, что Навальный заявил «абсолютно экзотические и смехотворные темы», чтобы упрекнуть Слуцкого.
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"Чего же тебе надо, собака?" https://www.youtube.com/watch?v=UrpSiFPY-Mg \"Иван Васильеич меняет профессию"\
max3446 09 марта 2018 | 23:35
Сегодняшнее появление российской атомной подводной лодки в километре от Манхэттена и статуи Свободы стало причиной не только паники в Пентагоне, но экстренных (breaking news) выпусков новостей и смертельного ужаса, обуявшего всех без исключения американцев. Опросы общественного мнения сделанные через час после всплытия «Борея» показали, что испуганные американцы, ощутив неприятный холодок от чужого военного присутствия в своём доме и успевшие рассмотреть «русскую машину смерти» во всех подробностях у своих берегов, требуют незамедлительного прекращения кампании в Афганистане, а также свёртывания военных приготовлений в отношении Сирии и Ирана.
Как выяснилось, военно-морские силы США попросту прозевали момент всплытия субмарины «Борей», известной также под названием «проект 955», в пределах прямой видимости от американского берега. Хвалёные системы слежения США не зафиксировали перемещения нашей подлодки.
По словам представителя Министерства обороны РФ, всплытие нашей субмарины в непосредственной близости от Нью-Йорка и заход её в территориальные воды США были «Абсолютно нелепой случайностью. У подводной лодки отказали судовые навигационные приборы и, чтобы сориентироваться, командир подводного крейсера был вынужден демаскировать себя и отдать команду на всплытие».А потому Генеральный штаб был чрезвычайно удивлён, когда к радиограмме с докладом о своём местонахождении командир приложил снимки статуи Свободы и прогуливающихся туристов на острове Манхэттен.
o_smirnov 09 марта 2018 | 23:37
Товарищ Слуцкий - выдающийся зав. кафедрой международно-сексуальных отношений.
Настя Рыбка была там круглой отличницей, путинско-ленинской стипендиаткой.
Разве можно тов. Слуцкого увольнять?
max3446 09 марта 2018 | 23:38
Утром, 15 января, начали поступать сообщения о произошедшем ЧП в школе №127 города Пермь. Согласно данным, двое школьников устроили драку с применением холодного оружия. В результате инцидента пострадали 15 человек. Учительница и ученик госпитализированы в тяжелом состоянии, подозреваемые задержаны.
Как сообщает телеграм-канал Акитилоп, один из организаторов поножовщины является сторонником Алексея Навального. Материалы оппозиционного блогера были найдены на его странице в социальных сетях, об этом заявляет Маргарита Симоньян на своем канале: «Перед тем, как совершить нападение на школу Лев Б и Александр Г. удалили из своих аккаунтов все записи. Однако в соцсетях остались их комментарии, где они высказывались в поддержку Навального». Также есть информация, что один из нападавших на школьников стоял на учете в психоневрологическом диспансере.
После инцидента, в сети появились подробности об организаторах. Один из них – бывший ученик школы №127 Лев Биджаков. Подросток не раз проявлял агрессию по отношению к своим сверстникам. Согласно каналу Mash, резня была устроена из-за оскорбления в социальных сетях. Кроме того, в YouTube появилось видео, где Биджаков употребляет наркотики и снимает все это на камеру. Час назад видео было удалено.
Примечательно, что после того, как выяснилось о том, что подозреваемый поддерживал Навального, прочие сторонники нисколько этому не удивились, напротив, они восприняли случившееся так, словно все это в порядке вещей.
Стоит отметить, что это далеко не первый случай, когда среди сторонников популиста находятся преступники, маргиналы и психически нездоровые люди. Напомним, что до этого в СМИ публиковались материалы, согласно которым в штабах оппозиционера действия волонтеоров координируют сатанисты, а среди участников есть поклонники СС и украинской АТО.
podwodnik 10 марта 2018 | 00:01
"...Навальный заявил «абсолютно экзотические и смехотворные темы»...".
Когда "Мерседес" Слуцкого разотрёт по асфальту кишки руководства факультета политологии - вместе посмеёмся. ПДД это Закон государства, и наглое нарушение Закона самим законодателем влечёт, как минимум, его отставку. В нормальной стране "сенаторство" закончилось бы после пары умышленных нарушений ПДД. А у нас и сотни нарушений смехотворны?
a_111111 10 марта 2018 | 00:03
Хорошо хоть теологии факультета пока нет в МГУ...
dhtlbyf 10 марта 2018 | 00:10
Да,\ конечно. Быть негодяем сейчас приветствуется.но время уродов пройдет.
abrazai 10 марта 2018 | 00:11
Ну вот еще одному идиоту приходится выкручиваться. Но от очевидного-то куда деться? И все-равно усирается, что-то там доказывает.
fueaqui 10 марта 2018 | 00:13
А собственно говоря почему Слуцкий должен лишиться этой работы? За наличие штрафов по нарушениям ПДД ответственность в виде лишения работы не предусмотрена, декларация участка - это в рамках депутатства, не преподавательской работы. Если положено за такое лишение депутатского статуса - этого и требовать.
А эти предложения "инициативников" очень уж напоминают "славные" советские годы - исключили из комсомола - "заодно" выгнали из института, лишили партбилета - иди в истопники.
oleg_andreevich 10 марта 2018 | 00:42
fueaqui: надеюсь, папы студенток доходчиво объяснят Слуцкому, почему ему следует держаться подальше от МГУ.
virgenu 10 марта 2018 | 00:32
Есть неписанные правила этики, нарушения которых недопустимы в стенах такого заведения, как МГУ. Учёным мужьям неведомо, что в присутствии дам мужчины не сидят, что нос не вытирают рукавом пиджака, что поза сидящего должна быть приличной и пр. Человек с репутацией Слуцкого не может находиться в храме науки.