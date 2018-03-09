Руководство факультета политологии МГУ не согласно с претензиями в адрес Леонида Слуцкого

Депутат занимает там пост заведующего кафедрой. Сегодня стало известно, что инициативная группа МГУ потребовала уволить Слуцкого из-за историй о его домогательствах к журналисткам. Декан факультета Андрей Шутов в интервью агентству РИА Новости назвал это требование политической игрой. Он подчеркнул, что инициатива появилась после того, как Фонд борьбы с коррупцией Навального провел расследование в отношении депутата и нашел многочисленные штрафы за нарушение ПДД и незадекларированный участок на Рублевке. Это расследование Шутов также раскритиковал. Он сказал, что Навальный заявил «абсолютно экзотические и смехотворные темы», чтобы упрекнуть Слуцкого.