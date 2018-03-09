The Telegraph: Сергей Скрипаль и его дочь, скорей всего, были отравлены в своём доме в Солсбери

Об этом пишет газета The Telegraph. Издание обращает внимание на то, что в больнице находятся только три человека: это сам бывший полковник ГРУ, его дочь, а также полицейский, который побывал в их доме в день отравления. В то же время врач, осматривавший пострадавших возле торгового центра, где их нашли, в порядке.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были госпитализированы в Великобритании на прошлой неделе. Сейчас они в коме. В посольстве нашей страны заявили, что расследование, вероятно, будет засекречено, Россия не получит доступа к данным и не сможет их проверить. Расследование пойдет по сценарию дела Литвиненко, — говорится в Твиттере дипмиссии.

Британские власти считают, что за отравлением Скрипаля может стоять Россия.