The Telegraph: Сергей Скрипаль и его дочь, скорей всего, были отравлены в своём доме в Солсбери
Об этом пишет газета The Telegraph. Издание обращает внимание на то, что в больнице находятся только три человека: это сам бывший полковник ГРУ, его дочь, а также полицейский, который побывал в их доме в день отравления. В то же время врач, осматривавший пострадавших возле торгового центра, где их нашли, в порядке.
Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были госпитализированы в Великобритании на прошлой неделе. Сейчас они в коме. В посольстве нашей страны заявили, что расследование, вероятно, будет засекречено, Россия не получит доступа к данным и не сможет их проверить. Расследование пойдет по сценарию дела Литвиненко, — говорится в Твиттере дипмиссии.
Британские власти считают, что за отравлением Скрипаля может стоять Россия.
Комментарии34
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rassvet_12 09 марта 2018 | 23:09
Он полковник ГРУ или сержант МИ 6? Любопытно.
gonduras_on_kolima 09 марта 2018 | 23:16
rassvet_12: // Он полковник ГРУ или сержант МИ 6? Любопытно. //
Какая тебе разница, номерной из тролльчатника?
Важно то, что твои хозяева за это дело огребут как следует.
На сей раз им припомнят всё.
gluhoy2250 10 марта 2018 | 00:07
gonduras_on_kolima: за это дело огребут как следует.
Даундурас, все мечтаешь? Не надейся, но за англицко- холяцкую провокацию отвечать придется, и за збитый цру и сбу Боинг тоже отвечать придется!!
captain_ 09 марта 2018 | 23:09
Забежали дети в Избу,
Будят пьяного отца:
- Тятя, тятя, этот изверг,
Будет править без конца!
yosic 10 марта 2018 | 01:53
captain_:
Неужели укро быдлос начал что то соображать про порошка? Это вряд ли...
nestor199 09 марта 2018 | 23:09
А что полицейский делал в доме Скрипаля?
snaker 09 марта 2018 | 23:19
nestor199: А что полицейский делал в доме Скрипаля?
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Видишь ли, номерной. В отличии от наших полицаев, английский полицейский может просто зайти в гости и поинтересоваться все ли хорошо, как вам сегодняшняя погода, не беспокоят ли собаки и просто поговорить о погоде. Но вам этого не понять....
nestor199 09 марта 2018 | 23:22
snaker: Ага, хозяин где-то от отравления умирает, а английский полицейский в этот момент зашел в его дом чайку попить.
snaker 09 марта 2018 | 23:27
nestor199: Да, есть такое предположение, что он туда вошел после того, как их нашли отравленными, но из данного текста этого не следует. Он мог и заходить к ним в гости, когда они еще были дома.
bozman1944 09 марта 2018 | 23:21
nestor199: В Англии. в отличие от России, граждане не боятся впускать в дом полицию.
arye_11 09 марта 2018 | 23:28
bozman1944:
ЛюдЯм, которые наследственной памятью предков, генетически боятся милицию-полицию больше чем бандитов, бесполезно объяснять, что иногда полицейский может прийти к подопечному просто так, чтобы поинтересоваться состоянием дел(тем более, что подопечный особый)
buzukin938 10 марта 2018 | 00:19
arye_11: Ну вот ты и спалился, Хара! Вы столько раз рассказывали про черные воронки и паровозы с теплушками до Магадана, готовых загрузить всех мандельштампов, бродских и цукерманов, што... Ну нахера вы отравили этого недосидевшего шпиона именно сейчас??? Думаете, мы его пожалеем? А вы могли бы и сразу отравить, так нет, тянули кота за хвост, платили - денег жалко стало или уж больно хорошо смотрится тушка с поднятыми руками на скамейке у местного гастронома? И што это за средство такое - травят дома, а отравленный народ шляется по городу, но хреново становится неловкому полицейскому отравителю, который вдруг зашел на огонек к шпиону? Какие же вы жестокие - Абрамыча вовсе за член повесили, просто ужоснах!
lincolnmkx 10 марта 2018 | 01:02
buzukin938: Слышишь, бен зона, ты про Евреев поосторожнее, можешь попытаться на толчке напрячься, а тут кишка и выпадет, это "МОССАД" детка!
yosic 10 марта 2018 | 01:58
lincolnmkx:
Милок, право смешно, когда вы - обрезанные, пугаете нормальную публику своими содомитскими скрепами.
yosic 10 марта 2018 | 01:56
arye_11:
Спасибо за инфу.
Публика думала, что евреи забыли про Юденраты и еврейскую полицию в 3 Рейхе.
kaplan911 09 марта 2018 | 23:22
nestor199:
Это не для средних умов.
vilingrad 10 марта 2018 | 00:04
nestor199: Ты своего участкового в жизни не видел, потому изумляешься:)
grigorev 09 марта 2018 | 23:19
Странно, а где отравились остальные 18 человек? Ведь всего 21 пострадавших.
ivfn 09 марта 2018 | 23:36
grigorev:
Вопрос конечно интересный.
Скрипаля якобы отравили фенталином.
НО
Биологическое воздействие фентанила неотличимо от того, которое вызывается героином, с тем исключением, что фентанил может быть в сотни раз сильнее.
Передозировка фентанила — распространённое явление среди наркозависимых. В частности это послужило причиной смерти известных американских исполнителей: рок-певца Принса и рэпера Lil Peep
По данным полиции США, распространение фентанила в качестве замены героина или в смеси с последним приводит к резкому повышению смертности наркоманов от передозировки
Повышенная опасность препарата связана также с тем, что добавление фентанила к чистому героину трудно распознаваемо и часто производится дилерами без ведома потребителя
Вот такая бяка получается. Итого передоз у всех 21 . Или в Великойбритании наркош нет?
budweiser23 10 марта 2018 | 00:39
ivfn: причём здесь это, если папа с дочкой нюхнул подарок от товарища с родины - "аромат покинутого прошлого"...
Ничего личного, просто бизнес и попытка порадовать "альфа-самца" перед впечатляющим выборным успехом!
nothing_doing2 10 марта 2018 | 00:42
grigorev: Дык они все у скрипаля в гостях в тот день были. Нажрались и пели "Богородица, путина прогони" полицейский зашел пожелать им успехов в ихнем правом деле.
kaplan911 09 марта 2018 | 23:25
На этот раз бомбёжкой Воронежа не обойдётся.
kvam 09 марта 2018 | 23:35
Наверное к нему заезжал Луговой на чай.
А что, шарфиков у Скрипаля в гардеробе не нашлось?
gonduras_on_kolima 09 марта 2018 | 23:42
kvam: // Наверное к нему заезжал Луговой на чай.
А что, шарфиков у Скрипаля в гардеробе не нашлось? //
Найдётся черенок от лопаты - это я тебя уверяю, репоед.
nikvol 09 марта 2018 | 23:42
Британские власти считают, что за отравлением Скрипаля может стоять Россия
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Может. А может Сенегал. Или Гаити. А может не стоять, может сидеть. С отравлениями теперь как с харрастментами будет - кто-то что-то кому-то когда-то сказал и считается доказанным?
gonduras_on_kolima 09 марта 2018 | 23:48
nikvol: О, ыксперд нарисовался.
Случаи с отравлением по инициативе властей Гаити или Сенегала - в студию!
А то 3,14здеть не мешки ворочать.
И да, слопатыед, твои хозяева зашли за черту.
За которой на #настамнет! или #авадокажите! - последует: #анасниипёт!
Доигрались вы, мокшанцы.
А вам ещё за МН-17 не выставили, а это покруче сабжевого случая будет
nikvol 10 марта 2018 | 00:42
gonduras_on_kolima: О, клопы из-под лавки к ночи повылазили. :) Вы-то чего засуетились, вас вообще нет - место, где Россия и Запад ведут свои терки. Хозяева - это у вас, вы без них не бываете - просто меняются время от времени. То литовцы, то поляки, то мы, теперь вот американцы - а вы как были холопами, так и остались. И за нас не переживайте, мы счетовыставлятелям уже не раз рога закручивали, просто у них память ни к черту - приходится периодически освежать.
vilingrad 10 марта 2018 | 00:08
nikvol: Этим кукурузником- тихоходом у тебя на автарке Путин пугал Штаты? Не позорься ты советским ржавым старьем- вождь уже прокололся; все ржут, только лоси пригожинские не в курсе:)
skeptic 10 марта 2018 | 00:09
nikvol: когда в подъезде в очередной раз побиты лампочки, а в лифте насрано и дворовый хулиган с прилипшим к губе бычком с ухмылкой говорит "А ты докажи! А может это Зинка с третьего подъезда", то результат обычно известен: кодовый замок, бронирования дверь и видеокамеры. Превентивные меры, так сказать. На десятый раз никто не будет заморачиваться доказательствами
nikvol 10 марта 2018 | 00:51
skeptic: Не будут заморачиваться доказательствами - значит, в очередной раз утрутся. Или страаашно отомстят - не приедут правительственной делегацией на чемпионат мира.
spec71205 09 марта 2018 | 23:56
В Кушевке когда друзья Путина резали Дагестацев ...он также сказал что он путин не прчем!
spec71205 10 марта 2018 | 00:13
ШАСС...краса гб паханата заявить. ..да это полная ЧУШЬ!!!)))
j_zorin 10 марта 2018 | 01:13
Ну этот Скрипаль не только государство сдал,судя по доступной информации кое у кого порушилось все что можно,так что достали его те кто нужно те.Но и те кто свято верит в англицкую порядочность и дермократию,тоже еще те придурки,как только в России выборы или Олимпиада,так и пестрит информационная лента такими сообщениями,которые конечно с точки зрения либералов,обязательно выгодны "всесильному" Пу.Как то уж очень однообразненько,никаких более версий,зато и искать не надо всем этим и тем все всегда ясно.
yasnovilyashi 10 марта 2018 | 01:16
Об этом пишет газета The Telegraph. Издание обращает внимание на то, что в больнице находятся только три человека: это сам бывший полковник ГРУ, его дочь, а также полицейский, который побывал в их доме в день отравления. В то же время врач, осматривавший пострадавших возле торгового центра, где их нашли, в порядке.
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Как заявило полицейское управление Солсбери из полицейских наиболее сильно пострадал тот из них, который обнаружил его и дочь на лавке около ресторана. Дополнительно пострадали ещё 19 полицейских, которые приехали на место происшествия. Так что искать будут не по детски. А главная версия - российские спецслужбы и российский фюрер.