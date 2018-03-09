В Калифорнии неизвестный взял трёх заложников в центре для ветеранов
Мужчина в бронежилете с автоматическим оружием проник в здание в городе Йонтвиль. Всего в этом доме проживают около тысячи человек – инвалиды и участники войн, сообщает The Associated Press. Центр окружила полиция. Других подробностей пока нет.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
xoxlolox 09 марта 2018 | 23:17
Молодец мужик ,не теряйся ! Не иди на переговоры с полицией ,начинай расстреливать этот биомусор сразу ! Возмездие неотвратимо ,эти твари думали что их преступления в странах куда они приносили демократию ковровыми бомбардировками и смещением военным переворотом неугодных режимов останутся безнаказанными !? Земля вам стекловатой "инвалидские ветеринары"!)))))
rodiv 09 марта 2018 | 23:41
xoxlolox: Ты о ветеранах войны с афганцами и чеченцами?
hastings 09 марта 2018 | 23:43
xoxlolox: вот что бывает, когда нет почтения к ветеранам! А у нас дедов чтят.
lincolnmkx 10 марта 2018 | 01:05
xoxlolox: Ты про сраколёт с войковыми вспомни, намедни в Сирии сковырнулся, что о них думать "начинай расстреливать этот биомусор сразу ! Возмездие неотвратимо
spec71205 09 марта 2018 | 23:59
...знаете хорошая тема! Нужно только добозарится с ветеранами на рашке ...все равно им терят ничего и @башит этот режим!!!