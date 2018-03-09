Верховный суд Индии разрешил эвтаназию для неизлечимо больных

Такая процедура может быть проведена «на основании заблаговременного волеизъявления». Это письменный документ, который позволяет человеку завещать как следует поступить, если он окажется в состоянии комы из-за болезни или несчастного случая. Хочет ли он, чтобы его жизнь искусственно продлевалась или нет.

Ранее пассивная эвтаназия была разрешена в Индии в исключительных случаях, по решению Верховного суда. Заблаговременное волеизъявление не принималось во внимание, каждый случай отдельно рассматривался судебными инстанциями, — сообщает ТАСС.