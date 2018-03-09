Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России по футболу Леонид Слуцкий станет главным тренером клуба «Витесс»
Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России по футболу Леонид Слуцкий станет главным тренером клуба «Витесс», который выступает в чемпионате Нидерландов. Слуцкий будет представлен команде, как только получит разрешение на работу в Нидерландах. Он приступит к работе по окончании сезона этого года. Суцкий станет первым российским тренером в чемпионате Нидерландов.
Комментарии2
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gregor 09 марта 2018 | 13:53
Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России по футболу Леонид Слуцкий станет главным тренером клуба «Витесс»
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Это хорошо или плохо для Родины ? Патриотизьм не подвергся гонению ?
aisterh 09 марта 2018 | 13:54
А че он девок за жопу хватал?