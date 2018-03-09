Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России по футболу Леонид Слуцкий станет главным тренером клуба «Витесс», который выступает в чемпионате Нидерландов. Слуцкий будет представлен команде, как только получит разрешение на работу в Нидерландах. Он приступит к работе по окончании сезона этого года. Суцкий станет первым российским тренером в чемпионате Нидерландов.