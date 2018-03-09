Решение о переговорах с главой КНДР Ким Чен Ыном было личной инициативой президента США Дональда Трампа
Об этом агентству Рейтер рассказал глава Госдепа Рекс Тиллерсон. Он добавил, что подготовка к встрече займет несколько недель. Ранее сообщалось, что встреча может состояться до мая. если это произойдет, это будут первые личные переговоры действующего президента США с лидером КНДР.
Комментарии2
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lapuh 09 марта 2018 | 13:49
Ну интересно же.
detul 09 марта 2018 | 13:49
Дональду Трампу есть что предложить Ким Чены Ыну ??? Или встреча просто так, познакомиться ....