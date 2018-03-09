В центре Киева несколько сотен человек вышли на акцию с требованием отставки действующей власти, сообщает Интерфакс. Ранее несколько протестующих прорвались к памятнику Тарасу Шевченко, чтобы помешать президенту Украины возложить цветы. У постамента памятника активисты движения Михаила Саакашвили «Рух новых сил» развернули баннеры с требованием импичмента президента, отставки генпрокурора Луценко и создании антикоррупционного суда.

Сегодня исполнилось 204 года со дня рождения Тараса Шевченко. В этот день президент Украины обычно возлагает цветы к его памятнику.