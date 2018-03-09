В центре Киева несколько сотен человек вышли на акцию с требованием отставки действующей власти
В центре Киева несколько сотен человек вышли на акцию с требованием отставки действующей власти, сообщает Интерфакс. Ранее несколько протестующих прорвались к памятнику Тарасу Шевченко, чтобы помешать президенту Украины возложить цветы. У постамента памятника активисты движения Михаила Саакашвили «Рух новых сил» развернули баннеры с требованием импичмента президента, отставки генпрокурора Луценко и создании антикоррупционного суда.
Сегодня исполнилось 204 года со дня рождения Тараса Шевченко. В этот день президент Украины обычно возлагает цветы к его памятнику.
Комментарии4
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bereshukrasehaivpesch 09 марта 2018 | 13:35
Но вы же юродивые говорили шо в любой момент свергните власть если понадобиться, тупорылое хохлатое быдло.
volkov_25 09 марта 2018 | 13:46
bereshukrasehaivpesch: тебя придурка с ночной смены не сменили?
julia_hooker 09 марта 2018 | 13:51
volkov_25: А тебя круглосуточно пердолят и ты не просишь отгула! Однако тебе нравится когда тебя имеют!
cukker 09 марта 2018 | 13:48
зато несколько ихних бездельников, сутками на Эхе мстю мстит москалям, да все с юморком хохляцким, Тарапуньки и Штепсели с Розеткой