Миллиардер Олег Дерипаска выступил с разоблачительной публикацией о манипуляциях российской темой в американской политике. В статье, опубликованной американский изданием The Daily Caller, Дерипаска сравнивает происходящее сюжетом известной кинокомедии «Хвост виляет собакой». По его словам, некоторые темы возникают по желанию определенных финансовых групп и в их интересах. Главная мотивация – превращение неудобной реальности в желаемое. Отвечая на вопрос о том, кто финансирует мировое теневое правительство, Дерипаска ссылается на досье компании Fusion GPS, в котором утверждается, что это «группа миллиардеров из Кремниевой долины и Джордж Сорос».