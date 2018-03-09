Дерипаска выступил с разоблачительной публикацией о манипуляциях российской темой в американской политике
Миллиардер Олег Дерипаска выступил с разоблачительной публикацией о манипуляциях российской темой в американской политике. В статье, опубликованной американский изданием The Daily Caller, Дерипаска сравнивает происходящее сюжетом известной кинокомедии «Хвост виляет собакой». По его словам, некоторые темы возникают по желанию определенных финансовых групп и в их интересах. Главная мотивация – превращение неудобной реальности в желаемое. Отвечая на вопрос о том, кто финансирует мировое теневое правительство, Дерипаска ссылается на досье компании Fusion GPS, в котором утверждается, что это «группа миллиардеров из Кремниевой долины и Джордж Сорос».
Комментарии17
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ugiazov 09 марта 2018 | 13:35
Ай да Дерипаска! Видно у Киселёва учился.
alexandr_l 09 марта 2018 | 13:39
ugiazov: Да он писать не умеет, и ручки у него нет - Путин отобрал.
zemljanka 09 марта 2018 | 13:45
Насте - респект!
Собака Дерепаска - завыл.
Хвост отрубили.Навеки.
ajsenev 09 марта 2018 | 13:53
Тему американской политики этот субъект знает, сколько лет уже там отирается. Но у него всё впереди: разоблачения от Рыбки хвост ему прищемят.
mikhail_spb_ 09 марта 2018 | 13:37
Он бы лучше рассказал о похождениях и преступлениях кремлежуликов, к которым он и сам причастен.
Или ждёт, что за него это сделает Рыбка?
ag_bai 09 марта 2018 | 13:41
Не поняла: "превращение неудобной реальности в желаемое" -- это как?
Т.е. желать того, что уже есть? Или?
zemljanka 09 марта 2018 | 13:48
Помутнение сознания.
После Настиного перфоманса. Гениального.
moskow2042 09 марта 2018 | 13:37
И тут Остапа понесло.....по Америке.....
meteor1908 09 марта 2018 | 13:38
А разоблачения подтверждены фото- и аудиозаписями? Ну хоть не с рыбкой, а жабой?
zztop1960 09 марта 2018 | 13:50
meteor1908: Дерипаска и Приходько , просто играли в Иванов-царевичей и Царевну-лягушку , но лягушки не нашли , нашли Царевну-рыбку
putin_itogy 09 марта 2018 | 13:39
"Дерипаска выступил с разоблачительной публикацией,
о манипуляциях американской темой
В РОССИЙСКОЙ политике!"
Вот так, правильно!
И цены бы тебе не было, как человеку.
А так, тряпка ты, под чекистским сапогом.
Что тебе скажут, и авторучку ты возвратишь..
Какой ты начлен, олигарх..
dissi 09 марта 2018 | 13:43
Я тожи щитаю, ето массоны всем управляют ва врет Рассии
budweiser23 09 марта 2018 | 13:43
Отличная версия в оправдание собственной несостоятельности ...
nikto_nikak 09 марта 2018 | 13:44
Никак бидолага не угомонится, видать пора рыбкин компромат выпускать....))))
zztop1960 09 марта 2018 | 13:45
Кругом русофобы. В Индии бульдозером снесли памятник Ленину. http://www.ntv.ru/video/1568300/
sergoder172 09 марта 2018 | 13:49
Да-а-а-а! Дерибаске, видимо, сику надрали конкретно! За то, что рот разевал больше меры.
Бедного олигарха аж на творчество пробило. И не в какой-нибудь мухосранской газетке, а в американском издании Daily Caller место пришлось покупать!
lapuh 09 марта 2018 | 13:52
Где Сорос на яхте с птичкой или рыбкой?