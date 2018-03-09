Студентам Архангельского медицинского колледжа угрожают отчислением за неявку на выборы президента...

Об этом сообщают в соцсетях местные активисты из штаба Навального. Они опубликовали скриншот сообщения, которое было разослано студентам. Им нужно пройти некую процедуру регистрации, после которой администрация колледжа будет отслеживать явку студентов на выборы. Сообщается также, что одну из студенток заставили написать заявление об отчислении из-за того, что 18 марта ее не будет в городе. Позже это заявление у нее забрали по словами, что она обязана присутствовать на избирательном участке в день голосования.