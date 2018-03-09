Студентам Архангельского медицинского колледжа угрожают отчислением за неявку на выборы президента
Об этом сообщают в соцсетях местные активисты из штаба Навального. Они опубликовали скриншот сообщения, которое было разослано студентам. Им нужно пройти некую процедуру регистрации, после которой администрация колледжа будет отслеживать явку студентов на выборы. Сообщается также, что одну из студенток заставили написать заявление об отчислении из-за того, что 18 марта ее не будет в городе. Позже это заявление у нее забрали по словами, что она обязана присутствовать на избирательном участке в день голосования.
Комментарии21
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mikhail_spb_ 09 марта 2018 | 13:35
Народонаселение должно добровольно и радостно бежать на пролонгацию нацлидера, а не ждать, пока его туда пригонят силой!
Студенты - не исключение!
А тех, кто не хочет, объявлять агентами Госдепа.
patrik02 09 марта 2018 | 13:37
Студентам Архангельского медицинского колледжа угрожают отчислением за неявку на выборы президента...
Правильно, там с ними и надо. Еще скажите им что перед отчислением, они получат хороших люлей от однокурсников-патриотов.
ajsenev 09 марта 2018 | 13:48
Совсем холуи оборзели! Беспардонность уже зашкаливает.
danko1 09 марта 2018 | 13:52
ajsenev: И эти пропагандисты будут еще продолжать нагло врать о рейтинге Путина и его поддержке у населения.
polba 09 марта 2018 | 13:44
mikhail_spb_: Ну да... Примерно как в Австрии, Австралии, Бельгии, Люксембурге и прочих демократических государствах, кои за неявку на выборы штрафуют своих граждан на кругленькие суммы.
kapitankolbaskin 09 марта 2018 | 13:49
polba: тогда уж и участие в теледебатах нужно сделать обязательным
budweiser23 09 марта 2018 | 13:51
polba: кои за неявку на выборы штрафуют своих граждан
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потому что в этих странах соблюдают собственные законы, а не понятия, как в путрасии, где закон, как дышло куда повернул - туда и вышло..., пожалуйста не подменяйте понятия
serhio_25__ 09 марта 2018 | 13:52
mikhail_spb_: Очередные страшилки сектантов из секты Алеши.
moskow2042 09 марта 2018 | 13:35
Наобещал три короба и не пришёл на выборы ,ну ногу подвернул......делай так и все.....
cattt 09 марта 2018 | 13:35
Не поверить в это не возможно, поскольку режим фашизеет день ото дня
pontifig 09 марта 2018 | 13:38
Ну так студенты всегда были врагами унутренними
polba 09 марта 2018 | 13:46
pontifig: Таки да, гормоны бурлят, гонору на пятерых, а мозги пока не сформировались... потому и пользуют их всяческие аферисты.
Обычное дело.
moskow2042 09 марта 2018 | 13:41
Если Трампа я бы выбрал.....а ,кого там выбирать то будут ,ведь выборы уже сфальсифицировали уже и урны запасные уже подготовили,за ширмой стоят.....
hammiak 09 марта 2018 | 13:41
да не отчислят они никого, просто угрожают) чем больше студентов, тем больше взяток и поборов самим брать можно
vasya_von_smetankin 09 марта 2018 | 13:42
И правильно.
Путин есть - ума не надо.
Знаний - тем более.
nersesov 09 марта 2018 | 13:44
Наглое вранье! Жена позвонила племяннице, которая учится в этом колледже, и та вообще ничего подобного не знает и не слышала.
ka_mate 09 марта 2018 | 13:46
Госдеп уже и в Архангельский медицинский колледж проник?
vladimirgornitsky 09 марта 2018 | 13:48
Принуждение к любви на всех уровнях. От отдельных физических лиц до органов власти.
Только отдельные физические лица при этом стараются трахнуть также отдельных физических лиц, а органы власти - весь народ в целом.
oppicrus 09 марта 2018 | 13:51
Ну и правильно! Если они хотят мира, процветания и достойной учебы-должны прийти и проголосовать ща Путина. Нельзя давать оппозиционной мази ни шанса на развязывания войны в России. Защита демократии наших руках!
igor20012 09 марта 2018 | 13:54
Конкретно: кто угрожает ? Нужно:
1. Зафиксировать угрозу (записать, откопировать, но лучше-оригинал)
2.Подать коллективный иск в суд на того, кто угрожает (приложить копию угрозы)
После этого ректор колледжа прибежит, будет жо-у лизать и просить забрать заявление.
ivan127_4 09 марта 2018 | 13:54
Ну то что Навальный бредит такой бредятиной -это неудивительно. Удивляет, что Эхо (типа серьезное сми) эту бредятину ретранслирует. Совсем Венедиктов свое сми в сливной бачок превратил.