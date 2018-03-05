Защита активиста Пивоварова жалуется на проволочку с предоставлением копии решения суда об отказе освободить его

Защита координатора санкт-петербургского отделения движения «Открытая Россия» Андрея Пивоварова жалуется на проволочку с предоставлением копии решения Городского суда Санкт-Петербурга, который отказался освободить его из-под административного ареста. Подробности сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Сергей Голубок.

Он напомнил, что 5 марта городской суд подтвердил арест Пивоварова, который должен находиться в спецприемнике до 24 марта. «По закону копия решения должна была быть выдана защите в течение трех суток, то есть не позднее 8 марта. Но до настоящего времени копия, несмотря на неоднократные заявления защиты, не получена. Это не дает возможности обжаловать решение суда дальше в вышестоящую инстанцию, а также в Конституционный суд, куда мы тоже намерены обратиться», — подчеркнул С.Голубок.

Он отметил, что «праздники никаким образом не ограничивают течение установленных законом сроков» и назвал это «очередным нарушением закона со стороны городского суда». «Это вызывает возмущение и серьезную озабоченность», — добавил С.Голубок.

Он также напомнил, что жалобу на арест Андрея Пивоварова Горсуд Санкт-Петербурга рассмотрел на шестой день после ее подачи вместо предписанных КоАП 24 часов.

Пивоварова задержали и арестовали за участие в акции «Забастовка избирателей» сторонников оппозиционного политика Алексея Навального 27 февраля, хотя сама акция состоялась 28 января. Полицейские составили в отношении активиста протокол о повторном нарушении порядка проведения митингов по ч.8 ст.20.2 КоАП РФ.