Паралимпийские игры в Южной Корее начнутся сегодня

Несмотря на нейтральный статус российских спортсменов, Паралимпиада все равно будет для них праздником, об этом ранее в эфире телеканала «Звезда» сказал член паралимпийской сборной России по керлингу Константин Курохтин: «Для нас Паралимпиада – это праздник. Мы едем на праздник. То, что под нейтральным флагом — я считаю, что хорошо, что нам дали возможность выступать на Паралимпийских играх, это наивысшее соревнование, где можно проявить себя. Мы постараемся сделать максимум из того, что мы можем показать. Неохота просто спугнуть, все-таки спортсмены — люди суеверные, но надеемся на очень хорошие результаты».

Соревнования пройдут по шести зимним дисциплинам и завершатся 18 марта.