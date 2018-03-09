Россия готова оказать содействие в расследовании покушения на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь
Они были отравлены нервно-паралитическим веществом в британском городе Солсбери.
Если британским спецслужбам будет нужна помощь со стороны России, мы готовы рассмотреть такую возможность – сказал министр иностранных дел Сергей Лавров. Кроме того, глава внешнеполитического ведомства отметил, что параллели которые в Соединенном королевстве проводят между делом Сергея Скрипаля и Александра Литвиненко, неуместны. Лавров напомнил, что гибель бывшего сотрудника ФСБ так до конца и не была расследована, судебное разбирательство велось странным образом, а «многочисленные факты так и не стали достоянием гласности».
Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом в конце прошлой недели. От него также серьезно пострадал полицейский, первый прибывший на место происшествия, а всего в больницу Солсбери обратились почти два десятка горожан.
Бывший разведчик Сергей Скрипаль был осужден в России за госизмену, но позже его помиловали и отпустили за рубеж в рамках обмена агентами между Москвой и Вашингтоном.
Комментарии14
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danko_pidla 09 марта 2018 | 13:06
Вот это правильно!!!
kindman_a 09 марта 2018 | 13:08
Красиво.
Луговой будет помогать? :-)))
danko_pidla 09 марта 2018 | 13:17
kindman_a: кимдам_!
telaviv001 09 марта 2018 | 13:28
danko_pidla: когда-то говорили: собаке - собачья смерть. А я собак обожаю. Может скрипалям скрипалева смерть?
apontiy 09 марта 2018 | 13:25
kindman_a: Бастрыкин журналисту НГ: "Сам застрелю, закопаю и сам расследовать буду..."
yosic 09 марта 2018 | 13:08
danko_pidla:
Надо забрать этого придурка в РФ досиживать - безопасность обеспечат на все 100...
len56 09 марта 2018 | 13:08
Конечно, только у изготовителей яда есть противоядие...
Убийцы-гуманисты.
sasass 09 марта 2018 | 13:10
Россия всегда умеет делать дав дела одновременно ....
student_ru_ru 09 марта 2018 | 13:23
sasass: Не два, а семь - по образу и подобию Наполеона.
tks 09 марта 2018 | 13:15
Пой, лаВРУшечка, пой! )))
gregor 09 марта 2018 | 13:18
Россия готова оказать содействие в расследовании покушения на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь
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Лучше бы прислали антидот , а не лицемерничали .
av_babich 09 марта 2018 | 13:25
С Боингом будут помогать?
falcao66 09 марта 2018 | 13:30
интеллигентный крАкодил берется пАмочь....
budweiser23 09 марта 2018 | 13:35
Российский концерн "Алмаз-Антей" провел собственное расследование катастрофы малайзийского Boeing..., с таким же успехом возможно и расследование происшествия в Солсбери ....под кодовым названием «Настамнет» или «Вывсёврете»