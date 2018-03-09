Россия готова оказать содействие в расследовании покушения на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь

Они были отравлены нервно-паралитическим веществом в британском городе Солсбери.

Если британским спецслужбам будет нужна помощь со стороны России, мы готовы рассмотреть такую возможность – сказал министр иностранных дел Сергей Лавров. Кроме того, глава внешнеполитического ведомства отметил, что параллели которые в Соединенном королевстве проводят между делом Сергея Скрипаля и Александра Литвиненко, неуместны. Лавров напомнил, что гибель бывшего сотрудника ФСБ так до конца и не была расследована, судебное разбирательство велось странным образом, а «многочисленные факты так и не стали достоянием гласности».

Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом в конце прошлой недели. От него также серьезно пострадал полицейский, первый прибывший на место происшествия, а всего в больницу Солсбери обратились почти два десятка горожан.

Бывший разведчик Сергей Скрипаль был осужден в России за госизмену, но позже его помиловали и отпустили за рубеж в рамках обмена агентами между Москвой и Вашингтоном.