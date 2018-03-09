Организация встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына может занять несколько недель
Организация встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына может занять несколько недель, сообщил госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Пока нет ясности, когда и где состоится встреча двух лидеров. Приглашение главе Белого дома доставил помощник по национальной безопасности президента Южной Кореи Чон Ый Ён.
В Москве приветствовали договоренность о встрече между Дональдом Трампом и Ким Чен Ынмо.
Комментарии6
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
mikhail_spb_ 09 марта 2018 | 13:05
Возмутительно, что Трамп находит время на встречу с толсторожим кээндээровским изгоем, а на встречу с величайшим политиком планеты, назначившим его президентом США, у него нет времени!
yosic 09 марта 2018 | 13:06
КНДР - молодцы, нагнули США по полной.
Если Ын мочканёт по Пиндостану - старикашка Трамп станет посговорчивей.
volkov_25 09 марта 2018 | 13:10
Трамп из чистого любопытства хочет как на неведому зверушку посмотреть. И попросит развернуть свою единственную ракету на Москву за вагон риса конечно.
sasass 09 марта 2018 | 13:14
После послания президента РФ - теперь тоже все будут искать встречи , крепко они наложили в штаны....)))
point3d 09 марта 2018 | 13:28
А ведь как толстяк Северо Корейский начал сразу искать общие интересы с Южной Кореей, на Олимпиаде вместе предложил идти, переговоры начал. Понял толстый что Трамп это не обамка и на шпагат с поклонами садится не будет.
detul 09 марта 2018 | 13:29
Интересно, что может предложить Трамп ?? Гарантии на четыре года ? Или просто попытается купить Ына ....