Организация встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына может занять несколько недель, сообщил госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Пока нет ясности, когда и где состоится встреча двух лидеров. Приглашение главе Белого дома доставил помощник по национальной безопасности президента Южной Кореи Чон Ый Ён.

В Москве приветствовали договоренность о встрече между Дональдом Трампом и Ким Чен Ынмо.