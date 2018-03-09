Решение Дональда Трампа о введении таможенных пошлин на сталь и алюминий критически встречено во многих странах
В некоторых из них это называют «торговой войной»», в других – опасаются тяжелых последствий для глобальной экономики.
Импортные пошлины на сталь составят 25 процентов, пошлины на алюминий будут равны 10 процентам. Нововведения, объявленные Трампом, вступят в силу через 15 дней и пока не коснутся Канады и Мексики — Белый дом пока изучает дальнейшие перспективы Североамериканского соглашения о свободной торговле. В ЕС уже заявили, что могут принять ответные меры и начать взимать пошлины на некоторые виды продукции из Соединенных Штатов. Президент Евросоюза Дональд Туск заявил, что решение Трампа влечет за собой риск серьезного торговой войны между США и остальным миром. Об обеспокоенности пошлинами заявили власти Франции и Финляндии. Министр по делам внешней торговли и развития Финляндии Анне-Мари Виролайнен заявила о необходимости выработать общеевропейский ответ. Франция пообещала дать свой ответ на решение Трампа — министр экономики и финансов страны Бруно Ле Мэр написал в твиттере: «В торговой войне проиграют все». Правительство Японии и вовсе задумалось об иске в суд Всемирной торговой организации. Об этом заявил министр экономики страны Хиросигэ Сэко. Его коллега из Южной Кореи Пэк Ун Гю заявил о решительном протесте, а власти Китая указали на то, что решение Вашингтона может нанести непоправимый ущерб мировой экономике. Введение США пошлин на импорт стали, и алюминия тяжело ударит по развивающимся странам, не обладающим средствами для ответных мер сказал и генсек Конференции ООН по торговле и развитию.
Введение таможенных пошлин на сталь и алюминий не нашло единогласной поддержки и в палате представителей США.
Комментарии8
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point3d 09 марта 2018 | 13:08
Президент США выполняет предвыборные обязательства. Четко и по пунктам.
Многие недовольные страны могут идти лесом вместе с их левоблевотной ультра либеральной верхушкой.
mikhail_spb_ 09 марта 2018 | 13:08
Повозмущаются и замолкнут, ничего не предприняв.
Вряд ли кто-нибудь отважится на экономическую войну против США.
serhio_25__ 09 марта 2018 | 13:55
mikhail_spb_: Вот тебе и демократия и свободный мир. Капитализм со свободной экономикой.
А на самом деле есть американский хозяин и ради интересов США ты тут жопу и рвешь.
uaslavaua 09 марта 2018 | 13:09
Трамп отрабатывает заказ своего кремлёвского хозяина по превращению США в страну изгоя
point3d 09 марта 2018 | 13:16
uaslavaua: Бедняжка. Совсем зомби стала от либерастной пропаганды.
laotszy 09 марта 2018 | 13:16
А Максим Максимыч то эффективно работает!
А то разные жирики кричат,что ща все предадут огласке-хрен вам!
Теперь Штирлиц сдала карьеру-он не Борманом работает ныне- а Гитлером!
moskow2042 09 марта 2018 | 13:33
Больше пошлин и Америка будет ещё больше великой от стран изгоев Европы.....
v1nc 09 марта 2018 | 13:38
Да вертели американцы на градуснике все эти "многие страны"!...Они думают всегда в первую очередь только о себе, о своих гражданах, а Трамп о своих обещаниях и правильно делают!.. В отличие, к примеру от путинской рашки где чекистская шваль утопила в нищете и беззаконии всю страну и её население и уже 18 лет пылит и том, как она Португалию по уровню ВВП "догонит" , как она 25 высокотехнологичных мест "создаст" и как зарплаты учителям и врачам "поднимет" на 50%!...Пылит и ни за что не отвечает!