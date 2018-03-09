Решение Дональда Трампа о введении таможенных пошлин на сталь и алюминий критически встречено во многих странах

В некоторых из них это называют «торговой войной»», в других – опасаются тяжелых последствий для глобальной экономики.

Импортные пошлины на сталь составят 25 процентов, пошлины на алюминий будут равны 10 процентам. Нововведения, объявленные Трампом, вступят в силу через 15 дней и пока не коснутся Канады и Мексики — Белый дом пока изучает дальнейшие перспективы Североамериканского соглашения о свободной торговле. В ЕС уже заявили, что могут принять ответные меры и начать взимать пошлины на некоторые виды продукции из Соединенных Штатов. Президент Евросоюза Дональд Туск заявил, что решение Трампа влечет за собой риск серьезного торговой войны между США и остальным миром. Об обеспокоенности пошлинами заявили власти Франции и Финляндии. Министр по делам внешней торговли и развития Финляндии Анне-Мари Виролайнен заявила о необходимости выработать общеевропейский ответ. Франция пообещала дать свой ответ на решение Трампа — министр экономики и финансов страны Бруно Ле Мэр написал в твиттере: «В торговой войне проиграют все». Правительство Японии и вовсе задумалось об иске в суд Всемирной торговой организации. Об этом заявил министр экономики страны Хиросигэ Сэко. Его коллега из Южной Кореи Пэк Ун Гю заявил о решительном протесте, а власти Китая указали на то, что решение Вашингтона может нанести непоправимый ущерб мировой экономике. Введение США пошлин на импорт стали, и алюминия тяжело ударит по развивающимся странам, не обладающим средствами для ответных мер сказал и генсек Конференции ООН по торговле и развитию.

Введение таможенных пошлин на сталь и алюминий не нашло единогласной поддержки и в палате представителей США.