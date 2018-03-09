Пляжные туры за рубежом пользуются наибольшим спросом у россиян на  мартовские праздники

Как утверждают в Ассоциации туроператоров России, лидеры спроса — Турция, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты.

По сравнению с предыдущими годами, у россиян также стали востребованы европейские экскурсионные направления. Большинство россиян предпочитают отели с хорошей развлекательной программой.