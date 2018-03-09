Пляжные туры за рубежом пользуются наибольшим спросом у россиян на мартовские праздники
Как утверждают в Ассоциации туроператоров России, лидеры спроса — Турция, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты.
По сравнению с предыдущими годами, у россиян также стали востребованы европейские экскурсионные направления. Большинство россиян предпочитают отели с хорошей развлекательной программой.
Комментарии9
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skulllll 09 марта 2018 | 12:52
Как в стране с разорванной в клочья экономикой,получающей гуманитарку с укрогабонии( Саакашвили ведь врать не будет), с полностью уничтоженным поголовьем ежей, ещё находятся те кто ездит отдыхать за границу???
Врут туроператоры.
pravdatut 09 марта 2018 | 12:54
Необходимо ракеты с большими махами делать, а не по морям шастать. Один Вова не справится.
student_ru_ru 09 марта 2018 | 13:00
pravdatut: Не Махов, а Вов. Призываю вас придерживаться научности подхода. Ракета со скоростью полёта 20 Вов - вот так более научно, а 20 Махов - это уже внутренние мультики в божественной голове Владимир Владимировича.
yosic 09 марта 2018 | 13:11
student_ru_ru:
Немудрено, что именно конченные придурки, типа тебя, учат нынешних студентов...
Все нормальны в прекрасные Ельцинские годы свалили из ВУЗов...
student_ru_ru 09 марта 2018 | 13:17
yosic: Простите за мой педагогический промах, если я вас научил чему-то не тому. Моя вина, но вы спрашивайте, если что, что именно не так - я постараюсь исправить пробелы в вашей голове, допущенные по вине таких, как я, ввиду чего вы столь озлоблены на меня.
yosic 09 марта 2018 | 13:34
student_ru_ru:
Не кривляйся, уродец...
Если бы не Путинское полицейское государство, таких как ты, балаболов, били бы студенты, а приличная публика хлестала бы тебя по щекам, если бы ей было не брезгливо.
student_ru_ru 09 марта 2018 | 13:38
yosic: Если бы да кабы, у вас на лбу не рос бы куй. А он растёт, и чем дальше, тем больше. Увы.
tks 09 марта 2018 | 12:54
Интересно было бы посмотреть, что это за россияне, предавшие Скрепы!
pnh__ptn 09 марта 2018 | 12:56
Чё там в марте. В декабре тоже предпочитаю.