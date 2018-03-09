Российский футбольный тренер Леонид Слуцкий с нового сезона будет работать в Голландии

Специалист согласовал условия контракта с клубом «Витесс».

Леонид Слуцкий вновь в деле. Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России нашел работу в Эредивизе – главной футбольной Лиге Нидерландов. По данным «Де Телеграф», Слуцкий уже согласовал условия личного контракта с клубом «Витесс» из Арнема. Сейчас, отмечает издание, стороны ждут разрешения на работу, после чего о назначении россиянина будет объявлено публично. При этом Слуцкий возглавит команду не немедленно, а только со следующего сезона, который стартует в конце лета. Сейчас «Витесс» занимает шестую строчку в голландском чемпионате и имеет неплохие шансы сыграть осенью в еврокубках. Кстати, в составе команды есть россиянин. Речь о молодом защитники Вячеславе Караваеве, воспитаннике ЦСКА, с которым Слуцкий уже успел поработать. Неприятная сторона заключается в бескомпромиссности руководства «Витесса», которое имеет привычку вмешиваться в работу тренерского штаба. Из-за этого клуб покинули два предыдущих наставника.

Нынешний сезон Леонид Слуцкий начинал в английском «Халле». Там российский специалист проработал всего четыре месяца.