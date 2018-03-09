Вице-премьер болгарского правительства подверг резкой критике патриарха Московского и Всея Руси Кирилла

Валерий Симеонов сказал, что предстоятель РПЦ не имеет права указывать Болгарии, как и что делать правильно.

Болгарский чиновник назвал Кирилла «известным агентом КГБ» и «сигаретным митрополитом России». Таким образом он прокомментировал заявление патриарха, который во время визита был разочарован исторической интерпретацией событий освобождения Болгарии.