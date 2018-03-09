Вице-премьер болгарского правительства подверг резкой критике патриарха Московского и Всея Руси Кирилла
Валерий Симеонов сказал, что предстоятель РПЦ не имеет права указывать Болгарии, как и что делать правильно.
Болгарский чиновник назвал Кирилла «известным агентом КГБ» и «сигаретным митрополитом России». Таким образом он прокомментировал заявление патриарха, который во время визита был разочарован исторической интерпретацией событий освобождения Болгарии.
Комментарии38
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tks 09 марта 2018 | 12:34
Молодец! Отлично приложил путинского попика!
yosic 09 марта 2018 | 12:37
tks:
Кто одобряет болгарского фашиста - tks, потомок дезертра и гестаповского стукачка.
scorpio_ 09 марта 2018 | 12:42
yosic: Нехер газовый кран крутить каждый год под Новый год, идиоты.
yosic 09 марта 2018 | 12:49
scorpio_:
Кран для чего ставится, дебилушка?
Если кран не крутить, то кран не нужен.
dvch_nic 09 марта 2018 | 12:48
yosic: Как уделали главногоь православного братушки.
И ведь не возразит агент Михайлов.
Все документально зафиксировано.
КГБ делало так, что с крючка вербанутый уже сорваться не мог. Вот и гундяев зафиксирован как "агент Михайлов".
yosic 09 марта 2018 | 13:01
dvch_nic:
У вас, шизы, - всё зафиксировано - вас самих иногда фиксируют..., а потом отпускают.
mihvol_54 09 марта 2018 | 13:35
yosic:
Свежее быдлоговно зарабатывает себе рейтинг у Пригожина оа Оптиков.
Давай. давай, чтарайся. Лишний флакон Боярышника, тебе будет премией за твою , дешевопродажную суЧНость.
oktabr 09 марта 2018 | 12:55
tks: агит-поп не пройдёт!
ihor_syvoryj 09 марта 2018 | 12:36
Правда критикой не является.
yosic 09 марта 2018 | 13:04
ihor_syvoryj:
В чём правда, соска бандеровская?
Сделали украинок шлюхами, а стариков нищими - молчите в тряпочку.
yuriyp 09 марта 2018 | 13:10
ihor_syvoryj:
Я бы все таки сначала попытался узнать как болгары интерпретируют историю своего освобождения, а потом высказывался на эту тему...
lisitsa1962 09 марта 2018 | 13:44
yuriyp: Накануне во время торжественного парада президент Болгарии выразил признательность страны не к единой русской армии, а к разным народам, которые ее составляли - полякам, русским, румынам, финнам, украинцам, белорусам, полякам, латышам, сербам, черногорцам и многим другим.
Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/obschestvo/5006763
Вот это и взбесило Гундяева, что говорили не о государстве а о людях
ha12raz 09 марта 2018 | 12:40
Бог шельм метит......Гобачева отметиной, Путина ботоксом, а Гундяя фамилией.
alalrom 09 марта 2018 | 12:45
Какие нехорошие болгары.
им не понравились нанопыль и шулерство с фотографией часов патриарха
captainobvious 09 марта 2018 | 12:47
Кирилл мог бы ответить цитатой: "Мне всё равно, что вы думаете обо мне. Я не думаю о вас вообще"...
dvch_nic 09 марта 2018 | 12:54
captainobvious: «Этот человек не сошел с небес, не вышел из Рая, и он не посланник Иисуса Христа. Он известен как сигаретный митрополит России. С 1996 года он ввез на 14 млрд. долларов безакцизных сигарет. На 14 млрд. долларов этот хитрец ввез безакцизных сигарет и на 4 млрд. долларов вина для нужд церкви. Еще он владеет частным самолетом. Стоимость его часов - 30 тыс. Кирилл – это агент Михайлов, второразрядный агент советского КГБ. И у этого человека наглости хватает, чтобы раздавать правосудие. Представьте себе патриарх Неофит поедет к Путину и начнет объяснять, кто такие Кирилл и Мефодий», - добавил Симеонов.
captainobvious 09 марта 2018 | 13:06
dvch_nic: этот человек - успешный и "эффективный менеджер", четко усвоивший и применивший на практике заповеди отцов-основателей пост-советской России - Гайдара, Чубайса и Ко. Это вы и ваши единомышленники выпестовали, взрастили тех, кто сегодня вызывает у вас же лютую злобу и ненависть. Это ваши рупоры либеральных реформ типа "Коммерсантъ" и их гламурные приложения типа "Домовой" заботливо растили, холили и лелеяли новое поколение хозяев страны, это вы учили их, как правильно распорядиться свалившимися на их головы шальными миллиардами, где надо заказывать правильную яхту, чтобы всё было по фэншую, а не как у быдла совкового, сколько карат бриллиантов должно быть в правильных часах, чтобы окружающие не приняли вас за нищеброда, сколько позолоты и мрамора должно быть в отделке вашей загородной виллы, чтобы сразу было понятно, что "жизнь удалась", но в то же время не переборщить и показать присутствие тонкого вкуса. Признайтесь же, наконец, что в лице таких, как Кирилл вы видите своё собственное отражение в зеркале, только более холеное и успешное. Если их и есть, в чем обвинить, то лишь в том, что они стали первыми учениками, хотя учили всех одинаково, и учителями были такие как вы и ваши кумиры 90-х.
yosic 09 марта 2018 | 13:14
captainobvious:
Быдло вате и вонючим совкам, возомнившим себя либералами, объяснять что-либо - дело пустое и неблагодарное...
dvch_nic 09 марта 2018 | 13:14
captainobvious: Ну да, КГБ, которое пестовало Гундяя с младых ногтей была опорой либерализма в СССР.
Где только идиотов Пригожин набирает в тролли. Или это уже маразм полный у тебя от старости?
captainobvious 09 марта 2018 | 13:20
dvch_nic: КГБ, помимо Гундяя, выпестовало ещё целое поколение "прорабов перестройки" и "лидеров реформ", так что не надо, проявите уважение к кузнице кадров "молодой российской демократии" )))
dvch_nic 09 марта 2018 | 13:24
captainobvious: КГБ провалило все что могло, в том числе и просрало СССР.
Называть Гундяя прорабом перестройки можно только в полном маразме.
captainobvious 09 марта 2018 | 13:26
dvch_nic: так почему же Вас удивляет, что КГБ в довершение всего провалило и проект реставрации капитализма и демократии в России? ))
doxerom 09 марта 2018 | 12:48
Надо же, какой то вице покусился на самое святое что есть у россиян. На нашу живую, ходячую скрепу. Это все от зависти, низменного чувства, на другое все эти русопопофобы и не способны. Как их корежит от того, что святейший плевал на все их Опалы, Стюардессы, Интеры, Ту-134 и прочую гадость которой они травили расеян. Всея Патриарх не опустился до торговли этой гадостью и барыжил, хула ему во веки веков, исключительно контрабандным товаром. Черт, не хула, а хвала, хотя и так пойдет. Попы, деньги за рекламу можете скинуть на телефон.
nastawnik_dulo_w 09 марта 2018 | 12:50
Что-то не было на Эхе сообщения, как патриарх сунул в дерьмо нынешнюю болгарскую власть, попытавшуюся оскорбить историю.
wuwer 09 марта 2018 | 13:31
nastawnik_dulo_w: Оскорблениеистории в чем?
Премьер перечислил представителей народов и национальностей, приняших участие в освободительном движении
Главпоп возбудился, начал разорятся...они все были русскими, потому-что сидели под царем и попами всея Руси
cite 09 марта 2018 | 12:51
Я не знаю кто такой Валерий Симеонов, может быть он грешный человек, но за то, как припечатал гундяйку, ему можно все грехи отпустить.
timwlad66 09 марта 2018 | 12:52
Вице-премьер болгарского правительства подверг резкой критике патриарха Московского и Всея Руси Кирилла
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Таких проституток как болгар раньше хоронили на скотском кладбище и те, кому сейчас болгары сапоги с ботинками вылизывают .
Так ,что один хрен все будут хоронить болгар на скотском кладбище так как болгары по интеллекту скоты ищущие пастбище по богаче.Им прямо сказали этим скотам живущим в Восточной Европе,СССР нет и не будет и вам место у там где вы того заслуживаете,параши
Ко всей Восточной Европе такое отношение.
Этому скотскому быдлу из Восточной Европы доверия нет никакого ,ведут себя как скотское быдло,дорвавшись до власти отпетые нацисты,а в услужении отборные мародёры каратели,но не воины.Трусливы крысы ищущие кого бы пограбить и погрызть втихаря ,а потом свалить в свою канализацию говном и помоями питаться.
Потому и издаёт эта болгарская крыса такое зловоние так как из канализации вылез в поисках что либо погрызть .
Видать в канализационных стоках на всех не хватает и потому приходится вылазить в поисках жратвы из своей канализации.А может нарошно выкуривают из канализации кого либо и натравливают на кого либо этих крыс чтобы досадить конкуренту.
В общем,как бы он не было,но ублюдочную крысиную сущность болгар это не меняет.
cite 09 марта 2018 | 13:03
timwlad66: А, что же гундяй к болгарским проституткам зачастил, свои на яхтах приелись?
timwlad66 09 марта 2018 | 13:15
cite: Русская Православная Церковь границ не имеет.И об этом как надоотстаиать свою собственность от окупантов и говорит Патриарх Кирил.Всегда выигрывает наименьшее зло.И потому и биты всегда болгары что ставку делают на большее зло чтобы быстро обогатится.
Так тоПатриарх Кирилл в своих владениях и напомнил болгарами том что биты будут как украинцы коли на чужое покусятся.
anemon 09 марта 2018 | 13:11
timwlad66: Слушай ты, самая, что ни на есть крысиная ублюдочная сущность, особенно проявляющаяся при синдроме шизофрении, какого хрена мы должны вычитывать твой горячечный бред!? Модераторы! Вы ничего не читаете? Ведь этот пост - уголовная статья за разжигание национальной розни! Не впервые проявляет себя подобным образом этот "блогер", не заказать ли ему путь на сайт?
timwlad66 09 марта 2018 | 13:21
Это самое anemon: ,вообще-то скорее запретят сионистские международные большевитскую еврейские организации всех уровней решением ООН,чем евреи запретят Библию.
anemon 09 марта 2018 | 13:24
timwlad66: Еще раз статья, урод! Только мимо. Я русская, Ирина Ивановна. Евреи, кстати, неуч, написали библию.
nic55 09 марта 2018 | 13:12
timwlad66:
Что за истерика? Ну, отозвался, не очень почтительно, болгарин о русском. Так болгарин - вице-премьер, а русский - вожак общественной организации. Жуликоватый, кстати.
timwlad66 09 марта 2018 | 13:25
nic55: Истерики нет,просто крыса обязано знать свое место.
Иначе национальные опять к власти придут на трупах этих крыс еврейских дебилов прогресс продвигать.
Память отшибло о геноциде и холокосте когда этим крысам типа болгар и прочей швали восточноевропейской оставшиеся без контроля имперского сапога многое дозволено было.
oktai 09 марта 2018 | 12:58
Господин Вице-Премьер не понимает, что България есть часть Византийского мира? Ну, дождётся "зелёных братушек" с повтором черногорской попытки переворота.
Из гуманности не душили в 30-х эмиссаров НКВД, получили большую войну. Не надо говорить, что "не знали, чем закончится".
len56 09 марта 2018 | 13:06
Поп,лежащий под властью,-нет картины гаже!
Даже Болгария послала путина....но этим ворюгам-ссы в глаза-Божья роса!
asyrj 09 марта 2018 | 13:09
Его Святейшество решило подчистить свой имидж, поблекший в мерцающем свете исчезающего брегета.
( А чем же его поправлять, ясно, что только патриотизмом - последним прибежищем.
Не святой же нанопылью его поправлять).
Жаль только, что это служение идолу - Молоху государственности, а не Богу.
vsveter 09 марта 2018 | 13:34
Подленькая власть в Болгарии ныне. Подленькая и невежественная.
5 веков жили под турками и если бы не русская армия, так и оставались бы рабами.
Финнов вообще не призывали в армию, финляндские части были укомплектованы преимущественно русскими.
Поляки воевали и очень активно и на стороне турков.Называть их освободителями?
Прогибаются Болгары старательно, ну да шестёркам никогда ничего хорошего не светило и светить не будет.
Выбрали себе роль задворков Европы, в этой роли и останутся. Туда же мчится и Украина.
Удачи, Европе лакеи нужны.