Встреча Сергея Лаврова и Рекса Тиллерсона в Аддис-Абебе не состоялась
Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Аддис-Абебе не состоялась. Это произошло несмотря на то, что они жили в одном отеле.
Как сообщил ТАСС зам.министра Сергей Рябков, теперь дипломаты будут искать другую возможность для диалога.
Несколько дней назад МИД России сообщил, что предложил Соединенным Штатам организовать переговоры Лаврова и Тиллерсона в Эфиопии, однако в Вашингтоне сказали, что не получали никаких предложений.
Комментарии14
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
ha12raz 09 марта 2018 | 12:36
Контакты с наркоторговцами, убийцами и гопниками не желательны, даже несмотря на то, что их селят в одном отеле.
Отель надо менять.
dvch_nic 09 марта 2018 | 12:44
ha12raz: Надо было поселить их еще и в одном номере, с одной кроватью. Тогда бы орденоносец Тиллерсон от встречи нет увернулся бы.
luger_max_otto 09 марта 2018 | 12:44
Стоит добавить- с представителями агрессора, да еще и брехливыми представителями. Лавров врет как дышит.
varlam59 09 марта 2018 | 12:55
luger_max_otto: Агрессор в мире только один - США. Посчитайте сколько они войн вели в других странах.
profi1962 09 марта 2018 | 12:42
Себе дороже, такие встречи. Как в Англии?
midnightblues 09 марта 2018 | 12:46
Серж небось пил в номере по обыкновению безвылазно
nikitin43 09 марта 2018 | 13:02
midnightblues: не весь поди кокс изъяли ...
zztop1960 09 марта 2018 | 12:46
Тиллерсон не узнал проходившего мимо Лаврова https://www.youtube.com/watch?v=knC_Jlat6zg
varlam59 09 марта 2018 | 12:57
zztop1960: Однако, они всё-таки выпили вместе за одним столиком ночью.
Американским сенаторам и прочим подобным болванам об этом знать не обязательно.
grigol331 09 марта 2018 | 13:43
varlam59: они всё-таки выпили вместе за одним столиком ночью
___________
Угу, только Лавров, как и положено собаке, сидел под столиком.
varlam59 09 марта 2018 | 12:51
Тиллерсон как огня боится таких встреч. Заклюют сенаторы. Скажут, что служит русским.
Американская шизофрения неизлечима. Один генерал из окна прыгнул боясь русских.
Жаль что Маккейн до сих пор не последовал его примеру.
pravdatut 09 марта 2018 | 12:59
varlam59: Необходимо им, выезжая зарубеж , снимать рога и медвежьи клыки ))
oktai 09 марта 2018 | 13:02
Рексу позвонил Барак О. и предупредил, -если тебя зажмут в коридоре как меня и потребуют согласия, держись. Мне это сошло из-за цвета кожи, тебе не простят.
che21 09 марта 2018 | 13:28
Не испугались янки русских говнометалок