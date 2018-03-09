Встреча Сергея Лаврова и Рекса Тиллерсона в Аддис-Абебе не состоялась

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Аддис-Абебе не состоялась. Это произошло несмотря на то, что они жили в одном отеле.

Как сообщил ТАСС зам.министра Сергей Рябков, теперь дипломаты будут искать другую возможность для диалога.

Несколько дней назад МИД России сообщил, что предложил Соединенным Штатам организовать переговоры Лаврова и Тиллерсона в Эфиопии, однако в Вашингтоне сказали, что не получали никаких предложений.