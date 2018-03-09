В ЕС, Японии и Китае выразили сожаление в связи с решением Дональда Трампа ввести пошлины на импорт стали и алюминия
В Европейском союзе, Японии и Китае выразили сожаление в связи с решением Дональда Трампа ввести пошлины на импорт стали и алюминия. Возможно, последуют иски в рамках ВТО. Эксперты, между тем, предупреждают о возможности торговой войны.
По словам Дональда Трампа, введение пошлин необходимо для защиты американских предприятий. Нововведения вступят в силу примерно через две недели. Пока они не будут распространяться на Канаду и Мексику.
Комментарии3
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tks 09 марта 2018 | 12:37
Цивилизованные страны выразили сожаление, и лишь путинским ломом подпоясанный деРЫБАська с ходу разоблачил всемирный массонский заговор!
ltvjrhfn1 09 марта 2018 | 13:02
tks:
опять злой путен...
Успокойся уже, это не он тебя опустил, это вокзальные биржи целку тебе выломали.
volkov_25 09 марта 2018 | 13:14
А в России не выразили. Из этого делаем вывод что Трамп это сделал по указке кремля.