Следователи начали проверку по факту крупной автоаварии в Якутии

На одной из федеральных автодорог столкнулись микроавтобус и снегоуборочная машина. Четыре человека погибли, еще девять пострадали.

По предварительным данным, водитель КАМАЗа неожиданно стал сдавать назад и не заметил приближающуюся маршрутку. Кстати, попавший в аварию микроавтобус принадлежит частному лицу и он не имел лицензии на пассажирские перевозки.