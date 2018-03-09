Следователи начали проверку по факту крупной автоаварии в Якутии
На одной из федеральных автодорог столкнулись микроавтобус и снегоуборочная машина. Четыре человека погибли, еще девять пострадали.
По предварительным данным, водитель КАМАЗа неожиданно стал сдавать назад и не заметил приближающуюся маршрутку. Кстати, попавший в аварию микроавтобус принадлежит частному лицу и он не имел лицензии на пассажирские перевозки.
Комментарии1
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nicar 09 марта 2018 | 12:29
Очередная трагедия, мать твою....((( Только откуда в Якутии дороги федерального значения в полном смысле этого слова?!