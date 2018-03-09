В ЕС, Японии и Китае выразили сожаление в связи с решением Трампа ввести пошлины на импорт стали и алюминия

В Европейском союзе, Японии и Китае выразили сожаление в связи с решением Дональда Трампа ввести пошлины на импорт стали и алюминия. Возможно, последуют иски в рамках ВТО. Эксперты, между тем, предупреждают о возможности торговой войны.

По словам Дональда Трампа, введение пошлин необходимо для защиты американских предприятий. Нововведения вступят в силу примерно через две недели. Пока они не будут распространяться на Канаду и Мексику.