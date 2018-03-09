В ЕС, Японии и Китае выразили сожаление в связи с решением Трампа ввести пошлины на импорт стали и алюминия
В Европейском союзе, Японии и Китае выразили сожаление в связи с решением Дональда Трампа ввести пошлины на импорт стали и алюминия. Возможно, последуют иски в рамках ВТО. Эксперты, между тем, предупреждают о возможности торговой войны.
По словам Дональда Трампа, введение пошлин необходимо для защиты американских предприятий. Нововведения вступят в силу примерно через две недели. Пока они не будут распространяться на Канаду и Мексику.
Комментарии4
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varlam59 09 марта 2018 | 12:09
Ну вот, правильно мы радовались проигрышу русофобки Клинтон:)
andre_klimov 09 марта 2018 | 12:18
varlam59:
У вас, в дурдоме - всё правильно, что на телетерапии вдолблено :)
varlam59 09 марта 2018 | 12:27
andre_klimov:
Вам в вашем дурдоме правда не по вкусу? Так и говори. И побрейся, наконец.
timwlad66 09 марта 2018 | 12:40
В ЕС, Японии и Китае выразили сожаление в связи с решением Трампа ввести пошлины на импорт стали и алюминия
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Ну так раньше для США было легче деньги добывать разваливая банковские системы в других государствах и накладывая штрафов с арестами счетов по любому поводу у своих же якобы партнёров .
Ну а теперь более разбойничать на финансовых рынках не дают,ну так США начинает разбойничать на торговых рынках.
Пират он и есть пират.И все это знают и приветствовали и приветствуют коли ихней шкуры не касалось.
Ну а когда и их шкуры разбойное пиратство коснулось,сразу протесты посыпались.
Ну ,пусть теперь обезжирят американцы до тех пор до каких смогут этих своих холуёв чтобы самим выжить.
Покладистее будут .Вот на УКраине уже и американские холуи которым год назад готовы жопу были вылизать до блеска,теперь не в почёте,так как более не только не кормит это холуйство перед США,но и наоборот,сами холуи теперь обязаны кормить США.
У холуёв США большие проблемы назревают в Европе по этому поводу,евреи обещали что США кормит своих холуёв,а тут оказывается евреи навязывают американское рабовладение и евреи собирают чемоданы сваливать в США.Целый спектакль уже в Польше евреи поставили как сваливают из той же Польши умоляя обманутое евреями население не устраивать им люстрацию так как они устроили мародёрский грабёж полякам загоняя в рабство американцам.
Мдааа,господа хохлацкие евреи,говорилось же вам в Торе,через ваши трупы отмороженных алчных ублюдков хохлацкого еврейства путь к прогрессу лежит.