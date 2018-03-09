В Томской области женщина, укравшая кур, получила год тюрьмы

Подсудимая заявила, что хотела накормить четверых детей.

365 дней заключения за ущерб, который составил 10 с половиной тысяч рублей. В ноябре прошлого года жительница Томской области украла 5 кур. На сайте Кожевниковского районного суда говорится, что она признала вину и даже частично возместила ущерб. Женщина пояснила, что пошла на кражу, чтобы накормить четверых детей, так как денег для покупки продуктов у нее не было, передает агентство ТВ-2. Наличие несовершеннолетних суд не счел смягчающим обстоятельством. Хотя статья Уголовного кодекса о краже помимо тюремного заключения предусматривает и наказания, не связанные с лишением свободы – это штраф и исправительные работы. С кем останутся дети, пока их мать будет за решеткой, неизвестно.

Приговор пока не вступит в законную силу.