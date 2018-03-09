В Томской области женщина, укравшая кур, получила год тюрьмы
Подсудимая заявила, что хотела накормить четверых детей.
365 дней заключения за ущерб, который составил 10 с половиной тысяч рублей. В ноябре прошлого года жительница Томской области украла 5 кур. На сайте Кожевниковского районного суда говорится, что она признала вину и даже частично возместила ущерб. Женщина пояснила, что пошла на кражу, чтобы накормить четверых детей, так как денег для покупки продуктов у нее не было, передает агентство ТВ-2. Наличие несовершеннолетних суд не счел смягчающим обстоятельством. Хотя статья Уголовного кодекса о краже помимо тюремного заключения предусматривает и наказания, не связанные с лишением свободы – это штраф и исправительные работы. С кем останутся дети, пока их мать будет за решеткой, неизвестно.
Приговор пока не вступит в законную силу.
Комментарии33
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
meteor1908 09 марта 2018 | 12:07
Вековые традиции, ёпрст...
nikitin43 09 марта 2018 | 12:20
meteor1908: судей назначает путен и они по факту подотчётны только ему , что касаемо русского зверства это в скрепах .
astet 09 марта 2018 | 12:27
nikitin43: А единоросс Слуцкий,
укравший 20 миллионов
на покупку чуждого патриоту России Бентли,
продолжает занимать место в Госдуме
и не удивлюсь,
если получит награду от вождя! :((((
yosic 09 марта 2018 | 12:39
astet:
Навальный, укравший под крышей коррупционера Белых леса на 13 миллионов, тоже жив и зхдоров и лечится в Барселонах...
gvs 09 марта 2018 | 12:09
Указ 7-8. Колоски. (
andre_klimov 09 марта 2018 | 12:14
gvs:
И наверняка ведь несчастная женщина вслед за теллевизором много раз повторяла *Сталина на вас нет* и *Сталин - великий*...
yosic 09 марта 2018 | 12:42
andre_klimov:
А что, при Сталине жулику и вору Навальному под крышей коррупционера Белых можно было украсть леса на 13 миллионов?
Ты, дрюня, хоть и дебил, но и для дебила иногда до полной шизоты договариваешься.
garik57 09 марта 2018 | 12:11
Неужели в Томской области не нашлось добрых людей, могущих помочь этой женщине, чтобы не доводить до воровства?
ostapbey 09 марта 2018 | 12:16
garik57: в ТОМСКЕ??? Добрых???
А на мороз рибетенка не в Томске ли выкинули из автобуса?? Начальных классов который!
И даже!!
cite 09 марта 2018 | 12:22
garik57: Сила, наглость и хамство в тренде, добро не в чести.
el_borz 09 марта 2018 | 12:29
Хаааааааааааааааааааа!
Поэтому красть надо у людей у которых бабла куры не клюют.
А не у нищебродов.
ox1 09 марта 2018 | 12:50
garik57: Помочь как? В смысле взять на содержание? Но ведь у её детишек есть папа или папы, почему к ним нет никаких вопросов и претензий, а только к добрым людям, которые должны были помочь этой женщине иметь деньги на прокорм детей и нетодноразово, а ежедневно? Нередко во время командировок по регионам приходилось встречать многодетных мам, которые держали своих детей впроголодь, но обижались за это на власть, а вопрос о том, чтобы пойти работать ими даже не рассматривался, у них были другие приоритеты.
mikhail_spb_ 09 марта 2018 | 12:12
- Да. А между прочим, Курта, случайно, не знаете, а?
– Кур-то? – удивилась Нюра.
– Ну да, Курта.
– Да кто ж кур-то не знает? – Нюра пожала плечами. – Да как же это можно в деревне без кур-то?
– Нельзя? – быстро переспросил Лужин. – Да. Конечно. В деревне без Курта. Никак. Нельзя. Невозможно. – Он придвинул к себе настольный календарь и взял ручку. – Как фамилия?
– Беляшова, – сообщила Нюра охотно.
– Беля… Нет. Не это. Мне нужна фамилия не ваша, а Курта. Что? – насупился Лужин. – И это не хотите сказать?
Нюра посмотрела на Лужина, не понимая. Губы ее дрожали, на глазах опять появились слезы.
– Не понимаю, – сказала она медленно. – Какие же могут быть у кур фамилии?
– У кур? – переспросил Лужин. – Что? У кур? А? – Он вдруг все понял и, спрыгнув на пол, затопал ногами. – Вон! Вон отсюда.
dunai10 09 марта 2018 | 12:13
Похоже, здесь многого не договаривают. 5 кур и ущерб на 10,5 тыс. рублей???
dunai10 09 марта 2018 | 12:23
dunai10: Похоже, здесь многого не договаривают..
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Так оно и оказалось.
"Её признали виновной и приговорили к одному году лишения свободы с испытательным сроком один год, сообщается на сайте районного суда. Приговор в законную силу не вступил".
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Главное "ЗАВЕСТИ" экзальтированную публику ЭМ. А она "заводится" сразу с "пол оборота"
scorpio_ 09 марта 2018 | 12:30
dunai10: Точно. Что публика, что эта любительница кур для голодных детей. Как малые дети. Сперли бы где-нибудь на "Восточном" пару миллиардов, и жили бы, как минимум, как Сердюков. Сыто и счастливо.
yosic 09 марта 2018 | 12:44
scorpio_:
Твоя правда.
Ходорковский с Невзлиным больше украли - теперь в Лондонах и Женевах.
oleg_kievlyanin 09 марта 2018 | 12:27
dunai10: //Похоже, здесь многого не договаривают. 5 кур и ущерб на 10,5 тыс. рублей???//
Наверное посчитали или вместе с моральным ущербом, или сколько эти куры яиц бы нанесли за свою жизнь.
ostapbey 09 марта 2018 | 12:13
А ведь если бы она УТОЧКУ своровала, то осудили бы ее за ПОЛИТИЧЕСКИЙ призыв к насилию и срыв выборов!!
Хоть одну!!
Даже..
oleg_kievlyanin 09 марта 2018 | 12:32
ostapbey: //А ведь если бы она УТОЧКУ своровала, то осудили бы ее за ПОЛИТИЧЕСКИЙ призыв к насилию и срыв выборов!!
Хоть одну!! //
Нет, за гуся поступили бы как с Паниковским.
serjo1977 09 марта 2018 | 12:18
Судья - типичный представитель пассивной части сексменьшинств. Как и 80% его коллег.
yosic 09 марта 2018 | 12:47
serjo1977:
Быдло тётка, воровавшая кур 100% голосовала за Ельцина - за сытую и богатую жизнь, против Советского ГУЛАГа. Не поняла дура, что залоговые аукционы и приватизация давно тю-тю...
mabuta 09 марта 2018 | 12:21
Мент в Питере который убил осведомителя в своём кабинете. Получил примерно столько же...
piter_ug 09 марта 2018 | 12:28
Ещё бы фамилию «судьи» сообщить и председателя «суда».
Тогда машина может дать задний ход.
sarbus 09 марта 2018 | 12:28
Это не егеря застрелить...
ed10075 09 марта 2018 | 12:35
Находясь в социализме, мечтали о коммунизме, а оказались в сволочизме.
Нет слов по поводу такого решения. 10 тысяч рублей и год лагерей!? При четверых голодных детях?! Где эта попадая по правам человека?
ox1 09 марта 2018 | 12:57
Ну, останется эта мама на свободе, так четверо детей тоже останутся голодными.
ugas 09 марта 2018 | 12:38
Да, у нас нельзя воровать 10 тысяч! Вот если бы она украла 10 миллиардов, тогда ей дали бы условный срок и штраф тысяч в 200.
ox1 09 марта 2018 | 12:39
С кем останутся дети - известно, их поместят в реабилитационный центр и они каждый день будут есть по четыре раза как минимум.
amrigo 09 марта 2018 | 12:41
Как оценивают человеческое достоинство в России и на Западе
Конкретные примеры из реальных событий — на Западе официант случайно пролил кофе на женщину, она подала в суд, судья взыскал с ресторана 15 000 евро компенсацию за причинённый моральный вред.
У нас (друг юрист лично вёл уголовное дело) — пострадавшему сломали челюсть, судья взыскивает с преступника всего 20 000 рублей (283 евро), в эту сумму входит и моральный вред, и физический и всё остальное.
Учитывая то, что сломанная челюсть значительно превышает вред от пролитого кофе, можно сказать, что на Западе человеческое достоинство оценивается государством в сотни раз выше, чем в России. Судебная власть России управляется исполнительной властью, поэтому суд считает нас ничтожными клопами, гнидами.
Вот и конкретное подтверждение, что западная нравственность в сотни раз выше российской.
Правильно сказал Николай Сванидзе:
«Вообще, наверное, самое страшное, что было при Сталине сделано – это принижение чувства человеческого в гражданах России и Советского Союза, которые из граждан превратились в население».
Тысячелетнее рабство, потом советский ГУЛАГ опустили человека в нашей стране ниже уровня насекомых, ниже каких-то клопов.
Когда власти нужна от нас помощь, нам говорят "будьте патриотами, любите свою страну!".
Когда нам нужна помощь от государства, власть нам говорит — "вы клопы, рабы ничтожные, тьфу на вас!".
На Западе права и свободы человека — высшая ценность, поэтому гнилой не Запад, как нам иногда пытаются внушить лицемеры, а гнилая российская система власти.
alexander25101977 09 марта 2018 | 12:54
Если бы она обокрала оборонку и была любовницей одного из друганов Путина, отделалась бы лёгким испугом.
sprav77 09 марта 2018 | 12:55
Судья взятку ждал?
sasass 09 марта 2018 | 13:16
Судья сделала вывод , что детей кормить опасно...