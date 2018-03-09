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12:02, 09 марта 2018

Олег Дерипаска выступил с разоблачительной публикацией о манипуляциях «российской темой» в американской политике

В статье для издания The Daily Caller миллиардер рассуждает о «мировом теневом правительстве», которое манипулирует общественным мнением о России.

Российский бизнесмен уверен, что присутствие российской темы в американском политическом дискурсе – пример заведомо ложной манипуляции. Дерипаска сравнивает это с сюжетом фильма Барри Левинсона «Хвост виляет собакой». Олигарх пишет, что некоторые темы возникают по желанию определенных финансовых групп и в их интересах. Дерипаска полагает, что в этих «вбросах» нет места фактам, а главная их мотивация — превращение неудобной реальности в желаемую. Миллиардер говорит, что лично знаком с теми, кто входит в ту малую по числу группу людей, которые придумывают различные сюжетные линии и роли для так называемой «российской темы». В статье он задается вопросом о том, кто финансирует «мировое теневое правительство» и ссылается на досье компании «Fusion GPS», где утверждается – это «группа миллиардеров из Кремниевой долины и Джордж Сорос». Миллиардер рассказывает и о своих впечатлениях от Мюнхенской конференции по безопасности, где он был в феврале. Там владелец компании «Базовый элемент» пришел к пониманию, что за навязываемой мировым медиа российской повесткой стоят люди, близкие к кругу американской Демпартии, военным и финансовым кругам США.

В последнем абзаце публикации Дерипаска называет свою страну «матушкой Россией», которая все еще не рассталась со своим советским прошлым. По словам бизнесмена, в США некоторые хотят, чтобы в этом переходном состоянии Россия оставалась как можно дольше.

Комментарии

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zemljanka 09 марта 2018 | 12:06

Вылез.
Из-под лавки.

zemljanka 09 марта 2018 | 12:11

Навечно.
Не отбрешется.

patrik02 09 марта 2018 | 12:14

Олег Дерипаска выступил с разоблачительной публикацией о манипуляциях «российской темой» в американской политике...

После истории с Настей Рыбкой, чего бы не заявлял Олег Дерипаска - он вызывает только смех и сальные шуточки, вроде шутовски убитого Б.Немцова, который пуля догнала когда он шёл из ресторана с украинской профессиональной шлюхой Аней Дурицкой.

zemljanka 09 марта 2018 | 12:14

Прогнил.
И не заметил.
Насте - спастись.

bayardsartoris 09 марта 2018 | 12:11

А вот и шапка заполыхала!

dvch_nic 09 марта 2018 | 12:13

zemljanka: Еще один ушел в параллельную реальность.
А что ему остается делать?
ведь его отовсюду выкинули и даже рыбки-прилипалы сосут не так.

chapter_2 09 марта 2018 | 12:17

zemljanka: Гнить О.Дерипаске под санкциями. Его конспирологические рассуждения о «мировом теневом правительстве» предельно "актуальны и свежи". Какой чёрт занёс О.Дерипаску на Мюнхенскую конференцию по безопасности? Что он там забыл? Кому в Кремле он сдал свой письменный отчёт об этой конференции?

fazer 09 марта 2018 | 12:06

обиделся, что его в это клуб не взяли?

mikhail_spb_ 09 марта 2018 | 12:07


Видать, дела у дерибаски совсем плохи, раз он стал так выслуживаться перед кремлежуликами.

andy66 09 марта 2018 | 12:27

mikhail_spb_: ему ближайшие 10 лет придется отрабатывать рыбный день... восстанавливать доверие у кураторов )))

krs_sk 09 марта 2018 | 12:39

mikhail_spb_: Иначе никак, собственность московский хан может переделить в любой момент, надо в тему голос подавать )

dr_nemos 09 марта 2018 | 12:11

ну так обязательна "теория заговора"...стрелку переводит, а может и просто пьян.

apolosha 09 марта 2018 | 12:12

Хочет взад!

cite 09 марта 2018 | 12:18

Друг - Приходько, подружка - Рыбка, матушка - Россия, враги - пиндосы. Полный набор радостей бывших советских людей, так, что расставаться с прошлым я бы дерепаске не советовал, придется мечтать о чем то более сложном, не сдюжит.

scorpio_ 09 марта 2018 | 12:19

Как запел, ах, как запел!.. А всего-то Трампу надо было пошлины на алюминий ввести. Конечно, "проклятая западная закулиса". Прими корвалолу, Олежек. Твой лысый друг тебе не поможет.

alalrom 09 марта 2018 | 12:22

Потребитель проституток высказал своё мнение.
Денежный мешок с низким уровнем социальной ответственности /терминология Путина/

(комментарий скрыт)

varlam59 09 марта 2018 | 12:23

Всё правильно. И теневое правительство есть, и заговор против человечества ради собственных карманов. А кто назовёт ротшильдов, морганов, дюпонов, клинтонов, бушей и подобных нашими благодетелями? Только их шакалы и дебилы.

yuriyp 09 марта 2018 | 12:31

varlam59: //А кто назовёт ротшильдов, морганов, дюпонов, клинтонов, бушей и подобных нашими благодетелями? Только их шакалы и дебилы.//
Истинно глаголите, богатырь земли русской! А можно еще добавить: дерипаска, роттенберги, тимченко, шамалов, госчиновники, депутаты. И не скажу, кто еще...

varlam59 09 марта 2018 | 12:42

yuriyp: Можно было не перечислять. Я же ясно написал, что "и подобных".

gregor 09 марта 2018 | 12:23

Олег Дерипаска выступил с разоблачительной публикацией о манипуляциях «российской темой» в американской политике
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Неужели Березовский ?
Вечная беда России - Если в кране нет воды ,виноват не сантехник ,а масонский заговор ,как минимум .
А может всё же разбудить пьяного Васю , что бы он починил канализацию ?
Хотя ...... зачем ? Когда заговор более ласкает слух ,когда комплекс неполноценности и нет чувства собственного достоинства .
Сегодня кошка родила вчера котят ... , вот что Сорос вытворяет ,который Джордж. . Менталитет это сила ,это лакмус и показатель качества жизни большинства .

varlam59 09 марта 2018 | 12:25

Новый фильм Соловьёва о Путине. Варвары из США не пройдут!
http://youtube.com/watch?v=BoKo9nNl2UU

Но голосовать нужно за Грудинина - за левый поворот и против миллиардеров.

yuriyp 09 марта 2018 | 12:25

Вряд ли он уже сможет отмыться в глазах кремля...

zemljanka 09 марта 2018 | 13:36

Там все чумазые.
По макушку...

tks 09 марта 2018 | 12:26

Как с Рыбкой прокололось это существо, так сразу и начало разоблачать всемирный (жидо?)массонский заговор! Наверное, впечатлениями от недавно недаром прочитанного "Mein Kampf" поделиться поспешило!

(комментарий скрыт)

oleg_kievlyanin 09 марта 2018 | 12:30

//В статье для издания The Daily Caller миллиардер рассуждает о «мировом теневом правительстве», которое манипулирует общественным мнением о России.//
Так я и думал: "если в кране нет воды, ......"
Масоны рулят миром.
Рыбка моя!

krs_sk 09 марта 2018 | 12:32

"...рассуждает о «мировом теневом правительстве», которое манипулирует общественным мнением о России..."
Да уж, с такой "элитой" шансов у страны очень мало...)

krs_sk 09 марта 2018 | 12:36

Старая советская песня о главном, если вы (мир) не будете нас (московскую банду) уважать, мы такое устроим... и старые ракеты достанем и вообще опять станем империей зла!
Вот только нынче у кима лучше получается ))

ed10075 09 марта 2018 | 12:38

Ну нужно давать повод для взбросов Дерипаске и его приятелям по яхтам, рыбкам и приходькам.

severnaj 09 марта 2018 | 12:40

"выступил с разоблачительной публикацией..." кого он там разоблачает? Имена, факты, или просто "гуляет мыслью по древу". Про пресловутое теневое мировое правительство мы уже слышали - надо же на кого-то свалить свой позор и преступления. Поконкретнее, г-н Дерибаско.

varlam59 09 марта 2018 | 12:45

severnaj: Сами должны знать фамилии морганов, рокфеллеров, ротшильдов, клинтонов, бушей и прочей паразитной нечисти. Сам Дерипаска тоже и з их числа. Иначе не был бы миллиардером среди нищего большинства. Имел бы совесть делиться. Это сам Бог велел делать.

(комментарий скрыт)

profi1962 09 марта 2018 | 12:49

Посмотри кто у тебя в родственниках-Ельцыны, Юмашев, придурок Полонский (комбойджиец) спасенный тобою от тюрьмы, а ты о теневом правительстве, в своем колхозе разберись, скоро не куда бежать будет кроме Мальты.

zemljanka 09 марта 2018 | 13:40

profi1962: Кипр еще в заначке...

sborisych 09 марта 2018 | 13:38

Эта статеёнка насколько разоблачительная, настолько и саморазоблачительная. И новых откровений там- ровно ноль.
Он пишет(Гугл переводчик") ".. теневая власть, осуществляемая небольшим числом людей из средств массовой информации, бизнеса, правительства и разведывательного сообщества, навязывая публике провокационные и цинично ложные манипуляции. Из этих манипуляций рождается повестка дня собственного дизайна этих архитекторов..".
И чё? Посмотри, Олежа, на себя и свою страну..
Цитирует Президента Теодора Рузвельта: "За якобы действующим правительством сидит на престоле невидимое правительство, не преданное верности и не признающее никакой ответственности перед народом. Первая задача - уничтожить это невидимое правительство, свести на нет нечестивый союз между коррумпированным бизнесом и коррумпированной политикой".
И чё? Посмотри, Олежа, на себя и свою страну..
Ну и дальше про суть самую- отчего, почему, и зачем... Эти недруги пытались и пытаются "повлиять на президентские выборы в США в 2016 году и его последствия, напасть на Россию и «смутить» меня и создать проблемы для компании, которую я основал.".
Ясен пень, кому приятно, когда на яИцы наступили... И очен-но злонамеренно притом...

yuriykyvich 09 марта 2018 | 13:44

"Масоны" и "Мировая Закулиса", боже, как же это все обрыдло (он забыл включить в свой список: "Пиндосов", "Жидобендеровцев", ну "а Жидов", как там и сам "Жид" по-определению включить не мог в явном виде...) Вроде бы все у человека есть, самые роскошные Яхты в мире, никто его в Интерпол в Розыск (Пока) не объявляет, да и Человек, судя по тому что он сделал для Чукчей, вообщем - то неплохой ("Путриоты-Путинисты", исключительно для вашего сведения, среди тех немногих Евреев, которые еще живут в России, ПОРЯДОЧНЫХ людей, уж простите за тавтологию, на ПОРЯДОК, даже несколько, БОЛЬШЕ, чем нас, якобы "русских". Так с ЧЕГО БЫ ЭТО ВДРУГ?!?
Неужели и ему, перед "Выборами" "Пистолет к "Яйцам" приставили"?

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