В статье для издания The Daily Caller миллиардер рассуждает о «мировом теневом правительстве», которое манипулирует общественным мнением о России.

Российский бизнесмен уверен, что присутствие российской темы в американском политическом дискурсе – пример заведомо ложной манипуляции. Дерипаска сравнивает это с сюжетом фильма Барри Левинсона «Хвост виляет собакой». Олигарх пишет, что некоторые темы возникают по желанию определенных финансовых групп и в их интересах. Дерипаска полагает, что в этих «вбросах» нет места фактам, а главная их мотивация — превращение неудобной реальности в желаемую. Миллиардер говорит, что лично знаком с теми, кто входит в ту малую по числу группу людей, которые придумывают различные сюжетные линии и роли для так называемой «российской темы». В статье он задается вопросом о том, кто финансирует «мировое теневое правительство» и ссылается на досье компании «Fusion GPS», где утверждается – это «группа миллиардеров из Кремниевой долины и Джордж Сорос». Миллиардер рассказывает и о своих впечатлениях от Мюнхенской конференции по безопасности, где он был в феврале. Там владелец компании «Базовый элемент» пришел к пониманию, что за навязываемой мировым медиа российской повесткой стоят люди, близкие к кругу американской Демпартии, военным и финансовым кругам США.

В последнем абзаце публикации Дерипаска называет свою страну «матушкой Россией», которая все еще не рассталась со своим советским прошлым. По словам бизнесмена, в США некоторые хотят, чтобы в этом переходном состоянии Россия оставалась как можно дольше.