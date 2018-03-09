Зимняя Паралимпиада открывается сегодня в южнокорейском Пхенчхане
Атлеты разыграют 80 комплектов медалей в шести дисциплинах. Там же выступят 30 российских спортсменов. Уже полтора года членство Паралимпийского комитета России в Международном паралимпийском комитете приостановлено из-за допиногового скандала. Допущенные спортсмены выступят в Пхенчхане без российского флага, герба и гимна в нейтральной форме. Продлится Паралимпиада до 18 марта.
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deir_ez_zor 09 марта 2018 | 01:26
//без российского флага, герба и гимна в нейтральной форме//
Если коротко, сборной РФ на Паралимпиаде представлено НЕ БУДЕТ!