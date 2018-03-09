Неизвестный мужчина пытался проникнуть на территорию посольства России в Вашингтоне
Это произошло в ночь на четверг. Как рассказали представители дипмиссии телеканалу RT, нарушителем оказался американский гражданин. Сотрудники посольства расценивают его действия как хулиганские. Нарушителя задержали и передали полиции.
Комментарии2
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salut__521 09 марта 2018 | 01:19
Хотел, поди, коксом поживиться. Не, полтонны недавно профукали, так что там тепереча двойной контроль, в т.ч. фюрерский...
vlad_kondrat 09 марта 2018 | 01:28
Кокс сука наш, никому не дадим. Ждем чтобы Патрушев подьехал на частном самолете из забрал из посольства.