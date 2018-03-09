Британские депутаты потребовали расследовать серию загадочных смертей в Соединенном королевстве

Они произошли за последние 15 лет и так или иначе были связаны с Борисом Березовским или бывшим сотрудником ФСБ Александром Литвиненко, пишет ВВС. Глава парламентского комитета по вопросам внутренних дел Иветт Купер обратилась к министру внутренних дел Амбер Радд в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Британская полиция ранее не сочла смерть 14 человек, связанных с Березовским, подозрительными, однако, как писал портал BuzzFeed, спецслужбы США считают эти случаи потенциально связанными с российским государством.