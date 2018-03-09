Британские депутаты потребовали расследовать серию загадочных смертей в Соединенном королевстве
Они произошли за последние 15 лет и так или иначе были связаны с Борисом Березовским или бывшим сотрудником ФСБ Александром Литвиненко, пишет ВВС. Глава парламентского комитета по вопросам внутренних дел Иветт Купер обратилась к министру внутренних дел Амбер Радд в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Британская полиция ранее не сочла смерть 14 человек, связанных с Березовским, подозрительными, однако, как писал портал BuzzFeed, спецслужбы США считают эти случаи потенциально связанными с российским государством.
Комментарии4
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pusin_patriot 09 марта 2018 | 01:14
Ещё раз, да кому он был нужен этот Скрипаль и его дочь? (на секунду - дочь... 30 лет, по виду вполне симпатичная даже, с признаками интеллекта).
Просто оказался удобным конвертом для передачи послания Андрею Ковальчуку в Германию по делу о 12 чемоданах.
Прозрачно читаемое послание, мол если запросит политубежищ и начнет сливать верхушки по делам - там речь будет идти об прямой расправе над всей семьей и самого шлёпнут рано или поздно.
Иначе под выборы такие громкие выкидоны не начали бы проворачивать, а вот Андрюша в Германии ждать не будет и принимать решения о запросе политубежищь под родченковские сливоны самого верха будет уже сейчас.
idruker 09 марта 2018 | 01:24
pusin_patriot: Если у тебя есть фонтан, заткни его - дай отдохнуть и фонтану.
serhio_25__ 09 марта 2018 | 01:23
""Британские депутаты потребовали расследовать серию загадочных смертей в Соединенном королевстве"" - а без этого требования эти смерти не расследовались?
supalov 09 марта 2018 | 01:25
Придётся оживлять Шерлока Холмса...