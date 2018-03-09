Полиция в Волоколамске отпустила задержанных участников акции против мусорного полигона «Ядрово»

Местные жители попытались перекрыть въезд на свалку. По разным данным были задержаны от 16 до 20 человек. В отношении них составлены протоколы. Речь идет о нарушении порядка организации либо проведения акции, а, кроме того, некоторых обвиняют в неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции, говорят в правоохранительных органах. Тем временем одна из участниц акции утверждает, что полицейские избили дубинками пожилого человека. Жители Волоколамска выступают против мусорного полигона в связи с неприятным запахом в городе. Свалка стала причиной массовых случаев тошноты, головных болей и аллергических реакций, говорят люди.